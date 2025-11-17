Arriva “Shake-to-Report”: WhatsApp rende più facile segnalare problemi sull’app

WhatsApp è pronta a migliorare alcuni strumenti molto importanti della sua piattaforma. Dopo l’introduzione di funzioni utili per combattere le truffe che circolano sull’applicazione e strumenti nuovi per migliorare l’esperienza degli utenti, adesso è il turno dell’introduzione di novità legate a tutt’altro tipo di campo.

A quanto pare, WhatsApp starebbe lavorando al rilascio di novità pensate per semplificare la segnalazione dei problemi che gli utenti potrebbero trovare sulla piattaforma. Come tutte le applicazioni, ogni tanto WhatsApp va incontro a delle problematiche. Ciò porta al rallentamento della piattaforma, oppure dei bug di sistema che potrebbero creare dei piccoli problemi agli utenti. L’app di Meta sta lavorando proprio in tal senso, per rendere più semplice agli utenti segnalare queste problematiche, con il fine ultimo di risolverle il più velocemente possibile.

WhatsApp: con Shake-to-Report Segnalazioni in tempo record

Il nuovo strumento che WhatsApp vorrebbe introdurre si chiama “Shake-to-Report”. Si tratta proprio di uno strumento pensato per facilitare la comunicazione tra gli utenti in difficoltà e il team di WhatsApp. Gli utenti che si trovano di fronte a un bug o una problematica dell’applicazione, potranno segnalare il problema semplicemente scuotendo il telefono.

Tramite questa scossa del dispositivo, si aprirà automaticamente una schermata per segnalare il bug. A seguito di questa nuova segnalazione, si potrà acquisire anche uno screen della problematica, per cercare di risolverla il più velocemente possibile.

Si tratta di una funzione veloce, precisa e accessibile a tutti, e dunque molto utile. Solitamente infatti gli utenti sono restii a segnalare problemi di questo tipo poiché le procedure sono lunghe e complesse. Invece con questa soluzione, segnalare dei problemi diventa rapido e anche in un certo modo divertente.

Una volta ricevuto l’aggiornamento su WhatsApp, gli utenti potranno decidere spontaneamente se lasciare attiva l’opzione Shake-to-Report, oppure disattivarla, se non si ritiene una funzione utile.