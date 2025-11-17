OnePlus 15: già in arrivo il primo aggiornamento?

L’esordio internazionale di OnePlus 15 coincide con un passaggio già significativo per il software del dispositivo. Si tratta della diffusione della OxygenOS 16.0.1.303, disponibile anche per gli utenti europei nella variante identificata come CPH2747_16.0.1.303 (EX01). Il rollout procede con gradualità, secondo una tempistica misurata che l’azienda adotta spesso per monitorare l’impatto delle prime distribuzioni. La patch introduce un insieme articolato di interventi che abbracciano sicurezza e personalizzazione. Riguardo la protezione dei dati arrivano le più recenti patch di sicurezza Android. Mentre la parte legata all’esperienza quotidiana si arricchisce di alcune novità pratiche. L’azienda segnala un miglioramento nella rapidità di apertura delle applicazioni dalla schermata principale, un aspetto che continua a rappresentare uno dei punti di forza dei dispositivi del marchio. Allo stesso tempo arrivano nuove opzioni dedicate alla personalizzazione dell’interfaccia. All’interno dei temi Flux, per esempio, ora è possibile regolare le dimensioni dell’orologio. I widget possono essere rinominati, mentre quelli della stessa grandezza possono essere impilati trascinandoli uno sopra l’altro.

OnePlus 15: ecco cosa cambia con il primo aggiornamento

La patch interviene anche sulle funzioni multimediali. È prevista l’opportunità di impostare video come suonerie, mentre la galleria integra un’opzione di raddrizzamento automatico dedicata alle foto di ritratti e ai soggetti architettonici quando si utilizza l’interfaccia di ritaglio e rotazione. A livello estetico, lo sblocco tramite impronta digitale introduce un nuovo effetto di glow.

Il pacchetto interviene, inoltre, sulla sezione sicurezza tramite il tool Phone Manager, la cui scansione delle minacce risulta ora più veloce. Un altro tassello di rilievo è l’aggiornamento dell’interfaccia del network engine AI LinkBoost. La quale è concepita per fornire all’utente una panoramica delle ottimizzazioni applicate alla connessione e del grado di riduzione del lag nelle condizioni di rete più difficili. Il dispositivo è anche in grado di segnalare in tempo reale quando entra in funzione l’accelerazione della rete e include strumenti pensati per misurare diversi parametri prestazionali.

La patch del nuovo OnePlus 15, con il suo mix di ritocchi tecnici e accorgimenti dedicati all’usabilità, suggerisce una visione orientata alla reattività e al controllo dell’esperienza utente. Un approccio che probabilmente continuerà a definire l’evoluzione della piattaforma.