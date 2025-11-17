Apple: niente più display LTPO sui suoi iPhone?

Nel panorama delle tecnologie per display, l’attenzione dell’industria si sta concentrando su una possibile transizione che coinvolgerebbe uno dei principali protagonisti del settore. A tal proposito, Apple starebbe valutando il passaggio a pannelli basati su tecnologia HMO. Le indiscrezioni provengono dall’ambiente produttivo asiatico, fonte considerata molto affidabile. L’eventualità di un abbandono progressivo della tecnologia LTPO rappresenterebbe un cambio di percorso rilevante. Tale soluzione è oggi impiegata sui modelli di fascia alta e ha permesso di gestire il refresh variabile grazie alla particolare configurazione dello strato TFT, da cui dipende il comportamento dei pixel. Il punto di forza dell’LTPO risiede nella possibilità di ridurre la frequenza di aggiornamento, fino a scendere a 10 Hz o perfino a 1 Hz. Una caratteristica che ha inciso positivamente sul consumo energetico in presenza di immagini statiche. Tale capacità ha contribuito a definire lo standard degli attuali display a basso consumo.

Apple: cambiamenti in arrivo per il display?

Anche se tale prospettiva ha acceso un forte interesse, la fase di sviluppo risulta ancora aperta. Gli attuali lavori procederebbero in collaborazione con i principali produttori mondiali di pannelli. Ciò in un processo che, pur non essendo stato attribuito ufficialmente ad aziende specifiche, fa pensare a una cooperazione con i nomi più rilevanti del settore. Le tempistiche restano, però, sconosciute. Al momento, infatti, non esistono indicazioni su quando l’HMO potrebbe raggiungere una maturità tale da entrare nella produzione di massa.

In un contesto caratterizzato da rapide evoluzioni tecniche, l’eventuale introduzione della tecnologia HMO non rappresenterebbe soltanto un aggiornamento hardware. Potrebbe, infatti, segnare una fase di ripensamento dell’intera filiera del display. L’interesse di Apple segnala una direzione possibile, ma saranno ricerca, sperimentazione e partnership industriali a determinare se tale soluzione diventerà uno dei pilastri dei dispositivi futuri. O se resterà un’opportunità ancora da esplorare. Non resta che attendere e scoprire le future evoluzioni di tale soluzione per i display.