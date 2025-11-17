Huawei e ZTE escluse dal 5G in Europa?

Ormai è innegabile che le dinamiche geopolitiche si intrecciano sempre più con le scelte tecnologiche. A tal proposito, l’Unione Europea torna a confrontarsi con il tema della sicurezza nelle telecomunicazione. La questione riguarda, in particolare, Huawei e ZTE. Le quali sono già al centro di discussioni internazionali per il loro ruolo nella costruzione delle reti mobili di nuova generazione. L’attenzione si è riaccesa dopo le indiscrezioni secondo cui Bruxelles starebbe valutando misure più stringenti. Quest’ultime punterebbero a ridurre la presenza dei due fornitori nei sistemi europei. Secondo quanto riportato, al centro della proposta, c’è la Vice Presidente Henna Virkkunen. La quale ha espresso l’intenzione di rafforzare il quadro normativo europeo in materia. Anche riconoscendo che la gestione delle infrastrutture nazionali resta in capo ai singoli governi, l’obiettivo sarebbe di assicurare un’applicazione uniforme delle misure di sicurezza in tutta l’Unione. Nel caso in cui l’obbligo venisse formalizzato, la mancata conformità potrebbe portare all’apertura di procedure di infrazione. Ed anche all’applicazione di sanzioni.

Huawei e ZTE al centro di una nuova discussione in Europa

La preoccupazione dell’UE si concentra soprattutto sulle reti 5G. La natura di tali infrastrutture, destinate a sostenere servizi industriali avanzati, sistemi di trasporto intelligenti e nuove applicazioni tecnologiche, ha spinto Bruxelles a valutare con maggiore attenzione le implicazioni legate al coinvolgimento di aziende con rapporti con il governo cinese. Il timore principale riguarda la possibilità di ingerenze esterne che possano mettere a rischio la sicurezza interna e la resilienza dei sistemi strategici europei.

Non è escluso che le autorità cinesi reagiscano ufficialmente, alimentando un clima di crescente tensione politica. Secondo diverse analisi, non sarebbe sorprendente assistere a una nuova fase di confronto diplomatico. Con possibili minacce di contromisure economiche e commerciali. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per comprendere la portata della disputa e le sue ricadute sui rapporti tra Bruxelles e Pechino. L’eventuale introduzione di un obbligo legislativo segna comunque un momento di svolta per l’Unione Europea. La quale è chiamata a bilanciare apertura dei mercati e tutela strategica.