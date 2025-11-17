Windows 11 ora supporta nativamente le passkey di 1Password e Bitwarden

Con l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2025, Microsoft ha introdotto una delle funzioni più attese di Windows 11: il supporto nativo alle passkey gestite da app di terze parti. Si tratta di un cambiamento importante, che permette ai principali gestori di credenziali come 1Password e Bitwarden di integrarsi direttamente nel sistema operativo, assumendo il ruolo di autenticatori di sistema al pari delle soluzioni sviluppate da Microsoft.

La novità era in fase di test nei canali Insider Dev e Beta sin da giugno e ora è disponibile per tutti gli utenti, rafforzando l’impegno di Microsoft nel promuovere un futuro senza password, più sicuro e resistente agli attacchi di phishing.

Come attivare i gestori di passkey su Windows 11

Dopo aver installato l’ultima versione del proprio gestore di password, è possibile abilitarlo come autenticatore nativo seguendo un semplice percorso: Impostazioni > Account > Passkey > Opzioni avanzate, quindi attivando l’interruttore relativo all’app desiderata (ad esempio 1Password).

Da quel momento, quando un sito web o un’app richiederà una passkey, sarà il gestore di terze parti a gestire l’autenticazione. In questo modo, si potrà accedere rapidamente ai propri account utilizzando la cassaforte di credenziali senza dipendere da estensioni del browser o plugin aggiuntivi.

1Password stabile, Bitwarden in beta

Tra i primi partner ad aderire, 1Password è anche il primo a offrire un’integrazione stabile con Windows 11. L’azienda ha già iniziato la distribuzione della nuova app in formato MSIX, che include una guida passo passo per l’attivazione della funzione.

Bitwarden, invece, supporta il nuovo sistema in versione beta. Gli utenti interessati possono scaricare l’app desktop aggiornata dal repository GitHub ufficiale, in attesa del rilascio definitivo che integrerà la funzione direttamente nell’installer standard. Entrambe le soluzioni sfruttano il protocollo FIDO2, garantendo autenticazioni sicure e rapide su qualsiasi sito compatibile.

Anche Microsoft aggiorna il suo gestore

In parallelo, anche il Password Manager integrato di Microsoft diventa un componente nativo del sistema. Oltre alla compatibilità completa con le passkey, offre sincronizzazione sicura tra dispositivi tramite l’account Microsoft, con i dati protetti dal PIN di Windows Hello e dall’infrastruttura cloud Azure Security.

Questa evoluzione segna un passo decisivo nella strategia di Microsoft di eliminare progressivamente le password tradizionali a favore di sistemi di accesso più affidabili e interoperabili. Gli utenti di Windows 11 possono ora scegliere liberamente il proprio gestore di passkey preferito, beneficiando al tempo stesso di maggiore sicurezza e comodità d’uso.