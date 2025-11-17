Leapmotor A10 verso il debutto ufficiale al Salone di Guangzhou

La nuova Leapmotor A10 si avvicina alla presentazione e segna un passaggio importante per il marchio cinese. Il suo debutto avverrà al Salone dell’auto di Guangzhou 2025, che aprirà il 21 novembre. L’azienda ha diffuso alcuni teaser che mostrano la vettura in controluce, lasciando intravedere solo parte delle sue forme. Queste immagini confermano però l’impostazione da crossover compatto, scelta ormai molto comune tra i costruttori che puntano a un pubblico di città ma attento allo spazio a bordo.

La A10 sarà il primo modello della nuova serie “A”, pensata per segnare una fase diversa nella strategia della casa. Le linee non sono state rivelate in modo completo, ma alcuni brevetti trapelati nei giorni scorsi hanno permesso di capire meglio le proporzioni. La lunghezza dovrebbe essere vicina ai 4,2m. La presenza di Leapmotor in Europa è sostenuta anche dal rapporto stretto con Stellantis. Ormai molti osservatori infatti considerano la casa quasi una divisione del gruppo europeo, vista la collaborazione intensa degli ultimi mesi.

Un modello elettrico destinato alla crescita internazionale di Leapmotor

Secondo quanto anticipato dall’azienda, la A10 sarà proposta in versione elettrica pura. Non è però esclusa una variante dotata di powertrain range extender, almeno per il mercato cinese, dove questo tipo di soluzione è già presente su diversi modelli. L’attuale gamma comprende infatti vetture totalmente elettriche come T03, B01 e B10 e modelli con range extender come C01, C10, C11 e C16. L’ auto dovrebbe arrivare nelle concessionarie nel 2026, il lancio europeo richiederà quindi ancora qualche mese di attesa.

La crescita della casa è però evidente. Solo nel mese di ottobre 2025 Leapmotor ha consegnato oltre 70.000 veicoli in Cina, raggiungendo per il sesto mese consecutivo un nuovo record. Da gennaio a ottobre le consegne hanno superato le 465.000 unità. Un risultato che ha permesso di registrare un aumento superiore al 120% rispetto all’anno precedente. Questi dati mostrano un’espansione solida e costante. La A10 potrebbe diventare uno dei modelli più rilevanti del marchio.