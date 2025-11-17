Even Realities presenta nuovi occhiali AI e un anello-controller

In un mondo sempre più invaso da notifiche e dispositivi digitali, la ricerca di soluzioni che semplifichino la vita quotidiana sta diventando una priorità. A tal proposito, l’azienda statunitense Even Realities propone due strumenti interessanti. Si tratta degli occhiali smart G2 e l’anello R1. Nel dettaglio, gli occhiali G2 rappresentano un’evoluzione rispetto al modello precedente. La montatura combina titanio aerospaziale e lega di magnesio, raggiungendo un peso di soli 36 grammi. La resistenza agli agenti esterni è garantita dalla certificazione IP67, mentre la batteria dura oltre due giorni con una singola ricarica.

Le novità presentate da Even Realities

Al loro interno, i G2 ospitano il sistema ottico HAO 2.0, che sfrutta micro-LED e waveguide sovrapposte per proiezioni nitide e integrate. Le informazioni vengono organizzate su più livelli: gli avvisi urgenti restano in primo piano, mentre indicazioni stradali e note rimangono sullo sfondo.

Tra le novità software spicca Conversate, che, previo consenso dell’utente, supporta le conversazioni, aiutando a recuperare punti persi o a chiarire riferimenti complessi. Accanto a tale funzione sono presenti Teleprompt e Translate. Quest’ultimo è capace di gestire 29 lingue. A ciò si aggiunge Navigate, che sfrutta un sensore geomagnetico per migliorare l’orientamento durante gli spostamenti.

L’anello R1 completa l’esperienza: pensato sia come controller discreto sia come dispositivo dedicato al benessere, è realizzato in ceramica zirconia e acciaio inox medicale. Permette di controllare gli occhiali tramite gesti della mano, senza toccare direttamente la montatura. Inoltre, monitora in tempo reale parametri legati alla salute. La tecnologia TriSync sincronizza occhiali, anello e smartphone, evitando configurazioni complesse e garantendo continuità tra i dispositivi.

I prezzi di lancio sono fissati a 599 dollari per gli occhiali e 249 dollari per l’anello, Inoltre, è disponibile una promozione iniziale che consente di acquistare l’R1 a metà prezzo se abbinato ai G2. Le vendite sono partite il 12 novembre sul sito ufficiale dell’azienda. Con tale combinazione di leggerezza, funzionalità e supporto, Even Realities propone un approccio alla tecnologia indossabile incentrato sulla praticità e sul benessere.