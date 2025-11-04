Stellantis: partnership con Nvidia, Uber e Foxconn per guida autonoma e robotaxi

La nota società coinvolta nel mondo dell’automotive Stellantis nonostante i problemi che sta avendo recentemente sul continente europeo a causa dei blocchi imposti alle proprie linee produttive legati a vendite non entusiasmanti, guarda al futuro con decisione e innovazione, la società infatti vuole puntare in modo concreto e corposo sulla guida autonoma e nello specifico sui robotaxi, secondo l’azienda infatti questi rappresenteranno il futuro della mobilità e di conseguenza vuole arrivare all’appuntamento preparata, non a caso a stretto partnership importanti per lo sviluppo di software adeguati e recentemente ha stretto accordi con NVIDIA, Uber e Foxconn, il tutto con l’obiettivo di sviluppare hardware e piattaforme software, pensate per la guida autonoma di livello quattro.

Il futuro è autonomo

Le collaborazioni strette da Stellantis sono davvero molto strategiche, nello specifico l’azienda vuole unire le competenze e i punti di forza delle collaboratrici, nello specifico vuole sfruttare i software per la guida autonoma e l’intelligenza artificiale potenziata da Nvidia, le capacità in termini di elettronica e integrazione di sistemi di Foxconn e l’autorevolezza di Uber nelle operazioni di ride-hailing, il tutto unito ovviamente all’esperienza di Stellantis per quanto riguarda l’ingegneria e la produzione di veicoli.

Tutto questo progetto si baserà su colonne portanti slide offerte da Nvidia, partiranno infatti dall’architettura per veicoli autonomi NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10, basata sull’OS NVIDIA DriveOS, garantito per la sicurezza e il tutto gestito tramite la suite NVIDIA DRIVE AV, sviluppata appositamente per integrare la guida autonoma di livello 4.

Sembra dunque che Stellantis abbia le idee chiare e un programma decisamente organico e ben strutturato in merito al futuro su cui puntare, ovviamente si tratta solo degli step iniziali ai quali faranno seguito ulteriori sviluppi, la presa di posizione decisa però sembra abbastanza evidente a dimostrazione che l’azienda crede fortemente nello sviluppo della guida autonoma come modalità di spostamento futura.