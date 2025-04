Leapmotor T03 cambia volto: atteso un grande restyling

Al Salone dell’Auto di Shanghai 2025, i vertici di Leapmotor hanno rotto gli indugi. Il COO Tianshu Xin ha confermato che un ampio aggiornamento della T03 è ormai in fase di sviluppo. L’obiettivo sarebbe allineare lo stile della piccola elettrica al nuovo corso stilistico del marchio. Leapmotor avrebbe ammesso che l’attuale estetica della T03, prodotta in Cina dal 2020, non rispecchia più i canoni più recenti del brand. Il cambiamento sarebbe dunque diventato necessario. Dopo cinque anni di presenza sul mercato, la city car si appresterebbe a vivere una seconda vita. Pur non toccando proporzioni, batteria o motore, il design si appresterebbe a ricevere interventi decisi. Si parla di una nuova firma luminosa anteriore, più sottile e moderna, con fari uniti da una striscia a LED, in linea con le ultime tendenze asiatiche.

Un interno più raffinato e moderno: la Leapmotor modifica il proprio stile

Anche l’abitacolo della Leapmotor T03 si appresterebbe a vivere un’evoluzione importante. Sebbene il cuore tecnologico dell’auto, ovvero la strumentazione digitale e l’ampio schermo centrale, resterebbe invariato, verrebbero introdotti materiali più raffinati e finiture più curate. Piccoli tocchi che, nelle intenzioni del marchio, dovrebbero rendere l’ambiente più sofisticato e vicino agli standard europei. Tianshu Xin avrebbe sottolineato come il team Leapmotor sia molto attento al successo della T03 nel Vecchio Continente. Le modifiche future sarebbero quindi studiate sulla base dei feedback diretti dei clienti europei. Nulla sarebbe ancora deciso nei dettagli, ma la volontà di reagire con prontezza sarebbe fortissima.

L’interesse verso il mercato europeo, tuttavia, dovrà fare i conti con uno scenario geopolitico complicato. La T03, infatti, non viene più prodotta nello stabilimento Stellantis di Polonia. Una scelta che sembrerebbe legata ai dazi imposti dall’Unione Europea sulle auto elettriche cinesi, dazi che avrebbero spinto Pechino a congelare investimenti nei paesi favorevoli a queste misure. Per il futuro, Leapmotor sembrerebbe intenzionata a riprendere la produzione europea soltanto dopo il lancio del modello aggiornato. Le intenzioni sarebbero chiare: offrire una city car elettrica aggiornata, moderna e più adatta ai gusti europei. La partita è ancora aperta, ma il rilancio della Leapmotor T03 potrebbe rivelarsi una delle sorprese del 2026.