Euronics: scopri le super offerte HOT del Black Friday più matto di sempre

Sei pronto a esplorare un’avventura d’acquisto che non ti impone fretta ma ti offre tempo fino al 1° dicembre per pensare, scegliere e afferrare l’occasione giusta? Con Euronics, l’attesa del Black Friday diventa un percorso piacevole: niente corse all’ultimo minuto, niente panico per lo sconto che “scade domani”. Puoi vagare tra le promozioni con calma, sorseggiando mentalmente una bevanda (o un succo di frutta) e godendoti l’idea che stai facendo un buon affare. In fondo, è un po’ come prepararsi per un doppio festeggiamento: risparmi oggi e godi della tecnologia domani. Con Euronics, la “scadenza” del 1° dicembre diventa un vero allettamento: hai giorni per riflettere, confrontare, magari chiedere un consiglio a un amico ed infine mettere nel carrello quel prodotto che da tempo guardavi. Il bello è che le offerte non si limitano a una singola categoria!

Scopri offerte Amazon incredibili e codici sconto esclusivi sui canali Telegram Codiciscontotech [clicca qui adesso] e Tecnofferte [entra qua subito ora]. Iscriviti e trasforma ogni acquisto online in pura emozione di risparmio e tecnologia senza limiti.

Offerte Euronics per il Black Friday

le promozioni pensate da Euronics per questa edizione del Black Friday sono sensazionali. Da Euronics trovi lo smartwatch Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Alluminio-Jet Black con Sport Band al prezzo di € 469. Puoi prendere poi lo styling tool Dyson Styler Airwrap i.d. per capelli lisci + ondulati a € 499! Per chi lavora o gioca al PC, Euronics propone il mouse Logitech MK295 Silent-Bianco a € 26,90. In telefonia trovi invece lo smartphone strepitoso Samsung Galaxy A56 5G 256 GB-Awesome Graphite a € 349. Tv? Ora è disponibile il modello LG Smart TV OLED UHD 4K 65″ OLED65B56LA-Black a € 1.199.

Se ti serve un tablet, Euronics offre l’Apple iPad 11″ Wi-Fi 256 GB (2025)-Rosa a € 469, perfetto per lavoro, studio o relax. Per le pulizie domestiche, per te invece il lavapavimenti Dreame H14 PRO VM Combo al costo ottimo di soli € 299, ottimo per spazi moderni. Euronics presenta anche lo smart TV Haier MINI LED UHD 4K 55″ al prezzo stracciato di € 549. Per chi cerca un computer portatile c’è l’HP Laptop 15-FC0080NL Windows 11 Home 15,6″ a € 489. Infine, per l’audio, Euronics propone le Apple AirPods Pro 3-Bianco a € 239, perfette per musica, podcast e chiamate.