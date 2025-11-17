Dreame debutta nel mondo della cucina con Tasti, la sua prima friggitrice ad aria multifunzione, già sul mercato italiano. L’azienda, conosciuta per i suoi aspirapolvere intelligenti, sceglie di estendere la propria esperienza nella tecnologia domestica presentando un prodotto che unisce estetica, sicurezza e versatilità. Il design interamente in vetro borosilicato da 6 millimetri offre trasparenza totale e resistenza a temperature estreme, permettendo di osservare la cottura in tempo reale.
A differenza dei modelli tradizionali, Tasti elimina completamente i rivestimenti antiaderenti e le sostanze chimiche come PFAS e PTFE, rendendo le preparazioni più salubri. Il corpo principale include due contenitori modulari da 2,5 e 4,5 litri, collegabili direttamente al sistema di riscaldamento senza adattatori. Questa soluzione consente di passare da un pasto singolo a uno familiare in pochi secondi. I contenitori, inoltre, possono trasformarsi in pratiche lunch box ermetiche grazie al coperchio sigillante, rendendo la friggitrice un compagno ideale anche fuori casa.
Un dettaglio distintivo è l’adesivo termico sensibile al calore: un indicatore visivo che cambia colore in base alla temperatura del vetro, prevenendo scottature e segnalando il momento sicuro per toccare l’apparecchio.
Cottura 5-in-1 e tecnologia 3D: la nuova frontiera è la Dreame Tasti
Tasti si propone come una friggitrice 5-in-1, capace di sostituire diversi elettrodomestici grazie alle modalità di frittura ad aria, arrosto, grigliatura, riscaldamento e mantenimento in caldo. Tutto è gestibile da un unico pannello di controllo, con regolazioni personalizzabili per tempi e temperature. Il sistema di circolazione 3D dell’aria calda garantisce una distribuzione uniforme del calore, riducendo la necessità di mescolare i cibi durante la cottura.
Un ulteriore vantaggio è la camera d’acqua integrata, che rilascia vapore per mantenere gli alimenti morbidi all’interno e croccanti all’esterno. Questa tecnologia, tipica dei modelli di fascia alta come la Ninja CRISPi, permette di ottenere risultati professionali in casa.
La parte superiore, denominata PowerCore, è completamente rimovibile per una pulizia semplice, mentre il vetro e il vassoio in acciaio inox sono lavabili in lavastoviglie. Con un prezzo di lancio di 99 euro (149 euro dopo il 1° dicembre 2025), Dreame Tasti promette di conquistare chi cerca un elettrodomestico elegante, pratico e attento alla sicurezza.