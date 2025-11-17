Oklo, via libera per il primo reattore nucleare commerciale

Oklo, startup specializzata in micro-reattori avanzati, realizzerà il primo reattore commerciale negli USA. Si tratta di un traguardo storico per tutti, non solo per l’azienda. Questo garantirà risultati più efficienti per l’energia nucleare. Da anni si punta a ridurre costi, complessità e tempi di costruzione rispetto agli standard raggiunti con i reattori tradizionali.

Il progetto approvato riguarda un reattore veloce raffreddato a metallo liquido, spesso definito “micro-reattore” per le sue dimensioni compatte e la potenza relativamente moderata rispetto agli impianti tradizionali. Questo tipo di tecnologia promette maggiore sicurezza. Il merito è di un sistema di raffreddamento passivo che non richiede pompe e interventi continui. Oltre ad una maggiore efficienza nella gestione del combustibile.

Ciò che rende il caso Oklo particolarmente significativo è il modello commerciale. L’azienda punta a produrre unità modulari prefabbricate, riducendo drasticamente i tempi di installazione e rendendo possibile l’uso del nucleare anche in contesti industriali decentralizzati, basi remote, centri dati e comunità isolate. Il reattore potrà funzionare per anni senza rifornimento e con interventi limitati. Trattasi di una caratteristica che potrebbe cambiare la percezione del nucleare come soluzione energetica flessibile e scalabile.

Energia nucleare e micro-reattori, svolta negli Stati Uniti

L’approvazione rappresenta anche un segnale politico forte. Gli Stati Uniti intendono accelerare sull’energia pulita e stabile, e la nuova generazione di reattori avanzati viene vista come un tassello fondamentale per la decarbonizzazione. Il via libera a Oklo potrebbe aprire la strada a ulteriori autorizzazioni per altri progetti modula­ri e a un rinnovato interesse negli investimenti privati.

Tuttavia, non mancano le difficoltà, dai costi di produzione ancora elevati alla necessità di creare una filiera industriale solida per i reattori compatti, fino alle discussioni sulla gestione del combustibile e sul ruolo del nucleare nel mix energetico futuro.

Per ora, però, il segnale è che la corsa al nucleare di nuova generazione è ufficialmente iniziata e Oklo è il primo protagonista ad aver superato gli ostacoli regolatori più importanti. Una svolta che potrebbe ridefinire il panorama energetico globale nei prossimi anni.