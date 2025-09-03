Friggitrice ad aria Melchioni Family in regalo: Amazon la offre a 39,99€

Offerta da cogliere al volo quella attualmente disponibile su Amazon per poter acquistare la friggitrice ad aria Melchioni Family. Il modello Emma, infatti, si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche del tutto interessanti tra cui proprio la tecnologia di flusso d’aria calda a 360°. Quest’ultima assicura una cottura uniforme per cuocere cibi come carne, verdure, patate e molto altro. Le patatine saranno croccanti e il pollo gustoso ma con una riduzione calorica dell’85% grazie alla bassissima percentuale di grassi.

Tra i tanti punti di forza di questa friggitrice non manca un design innovativo che include uno sportello trasparente tramite cui l’utente può comodamente controllare il cibo durante la cottura senza doverlo aprire.

Friggitrice ad aria Melchioni Family in offerta

La friggitrice ad aria Melchioni Family è un oggetto che al giorno d’oggi non può mancare tra gli elettrodomestici. Si tratta infatti di una soluzione innovativa che consente di cuocere il cibo eliminando quasi completamente l’utilizzo di oli aggiunti. Nello specifico, questo modello dispone di una tecnologia di circolazione dell’aria ad alta velocità per cucinare alimenti e snack più sani senza l’utilizzo dell’olio.

Tra le particolarità, dunque, non possiamo non porre l’attenzione sulla possibilità di ridurre fino all’80% l’utilizzo di grassi, oltre alle prestazioni ad alta potenza per cotture veloci e gustose. Con l’Airfryer si hanno a disposizione ben 8 programmi di cottura preimpostati, per cucinare facilmente e in poco tempo i cibi preferiti. Inoltre, con il comodo display touch screen diventa molto più semplice utilizzarla. La temperatura è regolabile, da 80 a 200°C, mentre il timer è da 1 a 60 minuti.

Non perdete altro tempo se volete acquistare questa friggitrice ad aria Melchioni Family al costo di soli 39,99 euro grazie allo sconto del 27%.