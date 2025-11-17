1Mobile, oltre alle promozioni disponibili anche diversi servizi extra

1Mobile è considerato un operatore molto valido nel campo delle telecomunicazioni. Si tratta di un operatore telefonico virtuale, in grado di fornire ai propri clienti non solo giga, minuti ed SMS, ma anche dei servizi extra da utilizzare.

Le promozioni di 1Mobile sono tutte pensate per le esigenze dei clienti, anche per coloro che hanno bisogno di effettuare delle chiamate verso l’estero. Oltre a tutto ciò che l’operatore telefonico può offrire, c’è da considerare anche la questione prezzo. Infatti le tariffe e i servizi extra presentano dei costi davvero contenuti, affinché sia reso tutto accessibile a diversi tipi di clienti.

1Mobile, dalle promozioni ai servizi extra

Per quanto riguarda le tariffe telefoniche di 1Mobile, se si è in cerca dell’offerta più economica, si deve attivare Flash 120 Limited Edition. Questa tariffa permette infatti ai clienti di avere a disposizione 120 giga di Internet, minuti illimitati e 40 SMS. Il costo di tutto ciò è solo di 5,99 euro al mese.

A qualsiasi tariffa dell’operatore che si sceglie, si possono correlare diversi servizi extra. Ad esempio, il cliente può decidere di attivare Extra World Daily, servizio con cui navigare e chiamare dall’estero senza pensieri. Con questo extra si possono avere a disposizione 500 MB e 30 minuti di chiamate verso l’Italia in diversi paesi al di fuori dell’Unione Europea. Il costo di questo servizio è di solito 4,99 euro al giorno.

Se si intende prolungare il servizio, per risparmiare si può attivare invece Extra World Weekly, con cui avere a disposizione due giga e 120 minuti di chiamate verso l’Italia in diversi paesi al di fuori dell’Unione Europea. In questo caso il costo è di 14,99 euro alla settimana.

Se invece si ha il bisogno di aggiungere dei giga alla propria promozione, 1Mobile ha pensato a Extra 5 Giga, con cui aggiungere cinque giga di Internet alla propria tariffa a soli 5 euro.