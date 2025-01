1Mobile ha da poco lanciato una proposta pensata per coloro che viaggiano spesso, con un’offerta dedicata a chi si sposta fuori dall’Europa. Si tratta dell’ opzione Extra World Daily. La quale, al costo di 4,99€ al giorno, consente di navigare e chiamare senza pensieri da una lunga lista di destinazioni internazionali. Con 500MB di traffico dati e 30 minuti di chiamate verso l’Italia, gli utenti possono restare connessi anche mentre si trovano in altri paesi. Come Stati Uniti, Australia, Cina, Giappone, India e molte altre mete. Una soluzione vantaggiosa per chi ha bisogno di una connessione affidabile. Ma soprattutto priva di sorprese, anche quando ci si trova lontano da casa.

1Mobile: un’offerta flessibile e trasparente per i viaggiatori

L’attivazione del servizio è estremamente semplice. Gli utenti devono solo digitare il codice *11*531*0# o selezionare l’opzione dall’app di 1Mobile. Una volta attivato, il traffico incluso è valido per 24 ore dalla prima attivazione, senza rinnovo automatico. Ciò significa che il cliente ha il pieno controllo sui costi. Evitando quindi attivazioni involontarie o addebiti ricorrenti. In più, per chi vuole tenere sotto controllo il proprio utilizzo, è possibile verificare il traffico residuo digitando *11*100# o utilizzando l’area riservata nell’app del gestore. Anche un SMS notificherà quando i MB o i minuti stanno per esaurirsi, in modo che non ci siano sorprese al termine del periodo di validità.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Extra World Daily è sicuramente la sua flessibilità. L’offerta si attiva manualmente, quindi non si rischia di attivare il pacchetto in modo automatico al momento dell’arrivo nel paese straniero. Questa scelta consente ai clienti di pianificare con maggiore precisione le proprie necessità di comunicazione. Evitando così di incorrere in spese aggiuntive quando non serve. In più, una volta esaurito il traffico incluso, il servizio applica le normali tariffe di roaming, che possono essere consultate nel dettaglio sul sito di 1Mobile.

Questa offerta è compatibile con tutte le altre proposte commerciali dell’operatore e può essere attivata in qualsiasi momento. Purché si abbia una promozione attiva. Extra World Daily è disponibile ancora per poco, vi è però ancora tempo per approfittarne. Anche se va ricordato che i minuti e i MB non sono cumulabili e scadono entro le 24 ore dalla prima attivazione. In questo modo, gli utenti possono godere di una navigazione senza preoccupazioni e, allo stesso tempo, evitare addebiti imprevisti legati al roaming internazionale.