WhatsApp: attenzione a questo gruppo, vi svuotano il conto in un attimo

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta senza alcun dubbio WhatsApp, la nota piattaforma hanno va infatti un bacino di utenti davvero assoluto dal momento che il numero di account attivi ha superato quota 2 miliardi e continua a crescere ormai da diverso tempo senza arrestarsi, tutto ciò ha trasformato l’applicazione ovviamente nella piattaforma di messaggistica istantanea più popolare che ci sia, elemento sicuramente d’orgoglio per la società, ma dietro il quale si è sviluppata una dinamica decisamente problematica.

La problematica di cui stiamo parlando e il fenomeno delle truffe online che purtroppo è esploso ormai da diverso tempo e sta causando davvero non pochi problemi, i truffatori continuano ad avere l’obiettivo di ingannare le vittime per portarle a perdere soldi o anche informazioni sensibili sulla loro persona, ma la metodica è cambiata, adesso viene utilizzato WhatsApp poiché ovviamente tramite quest’ultimo sono raggiungibili molte più persone con una facilità decisamente superiore.

Il fenomeno ovviamente sta colpendo in tutto il pianeta e anche l’Italia purtroppo non è esclusa da questa problematica, oggi per l’appunto vi raccontiamo di una nuova truffa che sta letteralmente seminando il panico ed è davvero difficile da sgamare, scopriamo insieme come funziona.

La truffa che prima regala soldi e poi ve li ruba

La truffa in questione si manifesta con l’aggiunta all’interno di un gruppo dove vi verrà proposto di ottenere soldi facili tramite alcuni piccoli compiti da svolgere come mettere like ad alcuni video oppure commentarne altri, la cosa veramente sorprendente che i truffatori vi pagheranno davvero per questi piccoli lavori con dei bonifici di piccolo taglio, questo dettaglio serve a far abbassare la guardia la vittima poiché in un secondo momento i truffatori proporranno al malcapitato di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro, ovviamente maggiore di quelli ricevuti, promettendo di restituire la somma moltiplicata varie volte, ovviamente questa promessa di soldi gratis è la truffa vera e propria dal momento che quei soldi non farebbero mai più ritorno al legittimo proprietario.