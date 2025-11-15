Truffa bancaria e telefonica: attenti ai nuovi inganni senza scrupoli

Una truffa spietata come non mai si sta diffondendo a macchia d’olio. Arrivano sms che segnalano bonifici sospetti e subito dopo suona il telefono. La chiamata proviene apparentemente dal comando dei carabinieri locali. Il tono è autoritario e urgente e la vittima viene convinta a spostare denaro su un conto definito “sicuro”. Chi cede trasferisce in realtà i propri risparmi ai malviventi. Gli esperti sottolineano che fornire dati personali o accessi bancari per telefono è pericoloso. La prudenza richiede di prendere tempo, valutare la situazione e recarsi fisicamente presso una stazione di polizia. Telefonare direttamente al comando per verificare la chiamata può evitare ingenti perdite.

Arrivano poi messaggi da presunti CUP o ASL che invitano a richiamare numeri telefonici. Gli le truffe hanno un focus preciso: mirano a svuotare il credito telefonico. Queste sfruttano la paura o la fretta, come molte altre simili frodi. Che fare? Chi riceve comunicazioni sospette è invitato a diffidare immediatamente. Seconda cosa? Non comporre mai i numeri indicati. Controllare la fonte ufficiale prima di rispondere diventa un gesto essenziale. Le vittime spesso non percepiscono l’inganno fino alla telefonata conclusa, quando il danno è già fatto.

Truffa con falsi incidenti ed operatori inesistenti

Chi contatta finge un incidente causato da un parente che al momento magari non è disponibile e richiede un pagamento (che sia denaro o gioielli). Altri si spacciano per avvocati o parenti per rendere più credibile la truffa in azione. La vittima resta al telefono a lungo, senza possibilità di chiedere aiuto o consigli, mentre un complice si allontana con la somma. Ci sono poi anche falsi operatori Amiu che si presentano per controlli o agevolazioni sui tributi. Insomma parecchie tecniche anche se l’inganno, in ogni caso, si gioca sulla fiducia e sulla paura, spingendo a decisioni affrettate. La prudenza richiede di non aprire la porta né consegnare denaro a sconosciuti, contattando direttamente l’ente per confermare eventuali comunicazioni. Ogni inganno ha un filo comune: urgenza, pressione emotiva, false autorità. La vigilanza costante e la verifica diretta con enti ufficiali sono gli unici antidoti efficaci. Davanti a chiamate sospette, domandarsi sempre: “Cosa succede se mi fermo e verifico prima?”