Motorola Razr 50 Ultra ha un prezzo RIDICOLO: l’offerta Amazon shock

Uno degli smartphone più amati e discussi di tutto il mercato, questo è Motorola Razr 50 Ultra, flip-phone che ha segnato un solco nella categoria di riferimento, mettendo a disposizione dei consumatori le migliori specifiche tecniche, a un prezzo tutt’altro che impossibile, anche grazie all’ultima promozione che Amazon ha deciso di lanciare.

La scheda tecnica di questo smartphone parte con dimensioni tutt’altro che impegnative, considerate che comunque ha un peso di 189 grammi con dimensioni di 171,4 x 74 x 7,1 millimetri di spessore (quando aperto), mettendo a disposizione, come era lecito immaginarsi data la sua natura di flip-phone, due display: uno interno da 6,9 pollici di diagonale (con risoluzione di 1080 x 2640 pixel, 413 ppi e refresh rate a 165Hz) e uno esterno da 4 pollici (entrambi AMOLED LTPO con risoluzione in questo caso di 1272 x 1080 pixel).

Il processore non è il top di gamma del momento, ma ci si avvicina, essendo il Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, octa-core con una frequenza di clock di 3GHz, al cui fianco è stata posizionata una GPU Adreno 735, con anche 12GB di RAM. La memoria interna varia in relazione alla versione che sceglierete di acquistare.

Amazon: ecco quanto costa il Motorola Razr 50 Ultra

L’acquisto del prodotto è sicuramente facilitato da un prezzo tutt’altro che impossibile da raggiungere: parte da un listino di 799 euro, mentre oggi, con la promozione amazon, l’utente si ritrova a dover pagare un contributo di 459 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

E’ quasi superfluo ricordare che la spedizione viene effettuata direttamente da Amazon, con consegna presso il vostro domicilio entro pochissimi giorni dal completamento dell’ordine. La garanzia è al solito della durata di 2 anni dalla data d’acquisto, lo smartphone è infine completamente sbrandizzato, il che significa ricevere gli aggiornamenti di sistema direttamente dal produttore.