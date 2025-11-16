Samsung studia una nuova carta di credito: l’obiettivo è competere con Apple Card

Samsung e Apple da sempre hanno un rapporto decisamente complesso e anche contraddittorio in uno dei settori più competitivi, come è quello della tecnologia.

Infatti, le due aziende risultano essere concorrenti diretti in diversi campi dell’elettronica, tra cui principalmente gli smartphone, con due dei modelli protagonisti del mercato, da una parte gli iPhone di Apple e dall’altra i Galaxy di Samsung. Tuttavia, le aziende risultano essere anche partner strategici, nonostante la rivalità che spesso gli accomuna.

Ad esempio, secondo alcune indiscrezioni Samsung starebbe cercando di progettare il lancio di una propria carta di credito. Cosa c’entra Apple in questo caso? Semplicemente che l’obiettivo dell’azienda sudcoreana sarebbe quello di competere direttamente con l’Apple Card, la carta di credito ufficiale di Apple.

Samsung sfida nuovamente Apple, ma questa volta lo fa sul mercato finanziario

Apple Card è una carta di credito virtuale, molto semplice da utilizzare e che si integra completamente nell’ecosistema di Apple, dunque con iPhone. Samsung ha deciso che è il momento di entrare in questo mercato finanziario, e competere anche in questo settore con Apple.

In particolare, la carta di credito di Samsung si integrerà con il proprio ecosistema e sarà lanciata negli Stati Uniti, probabilmente in collaborazione con la banca Barclays. Inoltre la novità di Samsung avrebbe un particolare meccanismo di cashback. In questo caso il credito di cashback non verrebbe erogato come un semplice rimborso, ma andrebbe a costituire il Samsung Cash, con cui gli utenti potranno acquistare altri prodotti dell’azienda.

L’idea risulterebbe essere geniale, perché permetterebbe a Samsung di fidelizzare i clienti ed espandere i propri obiettivi sul mercato. Lo sviluppo e il lancio sul mercato di una carta di credito propria di Samsung sono ancora agli arbori, visto che devono essere decisi ancora tutti i dettagli, i termini e le collaborazioni. Ma se dovesse effettivamente realizzarsi, rappresenterebbe un passo strategico veramente importante per l’azienda sudcoreana.