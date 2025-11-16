Sconti mozzafiato su Aliexpress, ecco i migliori

Anche durante questo fine settimane, gli utenti rimarranno sbalorditi dagli sconti mozzafiato proposti dal noto colosso dell’e-commerce Aliexpress. Qui, infatti, sono proposti anche quest’oggi prodotti eccellenti ma a dei prezzi vantaggiosi, il tutto a pochissimi giorni dall’arrivo del noto evento del Black Friday 2025. La spedizione è inclusa nel prezzo ed è piuttosto rapida, circa sette giorni lavorativi, dato che parte dai paesi dell’Unione Europea. Vi lasciamo qui di seguito la nostra selezione dei prodotti migliori da acquistare su Aliexpress per questo fine settimana.
Aliexpress propone sconti mozzafiato, ecco i migliori del fine settimana
- Treppiede regolabile in alluminio da 55cm a 200cm con clip e controller Bluetooth – proposto ad un prezzo pari a 11,53 euro contro gli iniziali 28,64 euro con uno sconto complessivo pari al 58% – LINK PER L’ACQUISTO
- Compressore d’aria portatile 150PSI per auto, moto e bici – proposto ad un prezzo pari a 21,99 euro contro gli iniziali 54,49 euro con uno sconto complessivo pari al 58% – LINK PER L’ACQUISTO
- Xiaomi TV Stick 4K 2a Gen, con Google TV, WiFi 6 e Google Assistant – proposto ad un prezzo pari a 46,84 euro contro gli iniziali 172,23 euro con uno sconto complessivo pari al 69% – LINK PER L’ACQUISTO
- Avviatore di emergenza auto UTRAI 4-in-1, power bank 16000mAh, compressore d’aria 150PSI – proposto ad un prezzo pari a 72,03 euro contro gli iniziali 164,24 euro – LINK PER L’ACQUISTO
- Lavapavimenti senza fili ILIFE W90 con aspirazione 5500Pa, autopulizia e doppio serbatoio – proposto ad un prezzo pari a 81,95 euro contro gli iniziali 278,96 euro con uno sconto complessivo pari al 69% – LINK PER L’ACQUISTO
- “Tablet POCO Pad Global 8GB/256GB, display 2.5K 12.1″”, Snapdragon 7s Gen 2″ – proposto ad un prezzo pari a 189,26 euro contro gli iniziali 552,90 euro con uno sconto complessivo pari al 65% – LINK PER L’ACQUISTO
- Nuovo processore AMD Ryzen™ 7 9800X3D, 8 core/16 thread, fino a 5.2 GHz – proposto ad un prezzo pari a 394,05 euro contro gli iniziali 962,50 euro – LINK PER L’ACQUISTO