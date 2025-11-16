Poco F8 Pro e Ultra: i nuovi top arrivano, ma con qualche rinuncia

Il debutto internazionale dei Poco F8 Pro e Poco F8 Ultra sarebbe ormai imminente e, secondo le anticipazioni più recenti, i due modelli deriverebbero direttamente dai nuovi Redmi K90 presentati in Cina. Come spesso accade per i dispositivi che arrivano sui mercati globali però, le versioni Poco subirebbero alcune modifiche pensate per contenere costi, dimensioni e consumi, con rinunce particolarmente evidenti nell’ambito delle batterie e della memoria interna. Le informazioni condivise da Passionate Geekz non sono ancora ufficiali, ma delineano già un quadro abbastanza preciso di cosa aspettarsi.

Poco F8 Pro: una versione più leggera e meno estrema,

Il modello più atteso, Poco F8 Ultra, dovrebbe essere basato sul potente Redmi K90 Pro Max e mantiene gran parte delle sue caratteristiche premium, incluso il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, il display OLED da 6,9 pollici e la fotocamera tripla da 50MP con sensore principale Light Hunter 950. La differenza più evidente riguarda però la batteria. In Cina infatti il modello originale supera i 7.500mAh, mentre la variante internazionale scenderebbe a 6.500 mAh, una capacità comunque superiore a molti top di serie del 2026 ma decisamente inferiore rispetto a quella del fratello cinese. Anche il comparto memorie subirebbe un ridimensionamento. Non è più disponibile il taglio da 1TB, ma sono presenti solo configurazioni da 256 o 512GB, associate a 12 o 16GB di RAM. Un’ulteriore differenza riguarda le colorazioni, limitate al Black e al Denim Blue, mentre in Cina la scelta risulta più ampia.

Il Poco F8 Pro, equivalente globale del Redmi K90 standard, segue la stessa filosofia, presentandosi come un dispositivo molto potente ma con compromessi rispetto al modello cinese. Anche qui si parla di disponibilità limitata alle opzioni da 256 e 512GB con 12GB di RAM, mentre la batteria dovrebbe risultare più piccola rispetto ai 7.100mAh della versione originale, anche se al momento non è stata indicata una cifra precisa. La struttura, invece, potrebbe diventare leggermente più sottile, per un design più curato e maneggevole.

Il resto della scheda tecnica resta quasi identico, con un display da 6,59 pollici a risoluzione 1156p, il chip Snapdragon 8 Elite di precedente generazione e una tripla fotocamera posteriore formata da un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 50MP e una ultra-grandangolare da 8MP. Nonostante qualche taglio, il Poco F8 Pro sembra quindi mantenere lo spirito di smartphone incentrato sulla potenza a un prezzo super competitivo.