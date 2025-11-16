Monitor portatile con uno sconto imperdibile: la promo di AliExpress è da impazzire

Tutti i possessori di un notebook, ma anche di un PC desktop, spesso hanno necessità di avere tra le mani anche un secondo display, per estendere al massimo la produttività quotidiana, godendo di una scrivania nettamente superiore in termini di dimensioni, senza mai andare ad intaccare la qualità generale. Fortunatamente su AliExpress in questi giorni esiste la soluzione adatta a tutti, con la quale riuscire a risparmiare il più possibile.

Tra i tanti prodotti attualmente a disposizione di tutti i consumatori annoveriamo la presenza del monitor portatile (o display portatile) di Arzopa, realtà molto conosciuta online, e capace di mettere sul mercato prodotti di alto livello al giusto prezzo. La variante in promozione in questi giorni prevede una diagonale di 14 pollici, con possibilità di raggiungere una risoluzione massima in FullHD (precisamente è il modello A1S), collegabile al dispositivo principale tramite la comoda porta HDMI di ultima generazione che è possibile trovare direttamente sulla superficie dello stesso.

Lo chassis è realizzato prevalentemente in plastica, con cornici estremamente sottili (soprattutto le tre superiori), e più marcata inferiormente. Per facilitare l’utilizzo quotidiano, il consumatore si ritrova a poter sfruttare anche uno stand, così da garantire il posizionamento in verticale, senza la necessità di acquistare accessori aggiuntivi. Il pannello si ferma al refresh rate a 60Hz, con copertura del campo RGB del 65%, un angolo di apertura dello stand di 80 gradi, passando anche per contrasto 1000:1 e colori a 8 bit (con luminosità massima di 250 cd/m2). Da notare la presenza, sulla superficie, di doppi altoparlanti, per una resa audio comunque di buona qualità.

AliExpress, ecco la promozione da non perdere

Il plus da non sottovalutare per l’acquisto di questo display portatile è sicuramente legato al prezzo finale di vendita: basteranno 79,27 euro per il suo acquisto, con un risparmio di 70 euro circa partendo dal listino iniziale di 147,05 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Compralo su Aliexpress