Windtre: attenzione alla super promo per portare il numero

Al giorno d’oggi, un elemento a dir poco imprescindibile all’interno della nostra vita e il nostro numero di cellulare con l’offerta attivata su di esso, l’offerta nello specifico ci permette di svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno da un punto di vista smart, poiché tramite quest’ultima, quando non siamo nei pressi del Wi-Fi di casa, possiamo pubblicare una foto sui social, così come inviare una mail molto importante, l’offerta di conseguenza fa dal punto di collegamento con la nostra vita digitale e deve assolutamente soddisfare i nostri bisogni da questo punto di vista.

Altrettanto importante però è il numero di telefono che ormai è diventato un elemento cardine della nostra identità digitale, poiché tramite quest’ultimo possiamo accedere ai vari mezzi di autenticazione forte e di conseguenza accedere alle nostre piattaforme ufficiali, perdere o cambiare il numero di cellulare ormai è diventato un elemento problematico e dunque ogni utente cerca di mantenerlo stabile il più possibile.

Questi due elementi insieme formano un binomio che fanno pensare in modo incontrovertibile al concetto di portabilità, le offerte che garantiscono questo processo infatti sono molto amate dagli utenti poiché permettono di ottenere la promozione che desideriamo senza dover cambiare il numero di telefono, ecco che dunque oggi vi parliamo di una promozione lanciata da WINDTRE dedicata proprio a coloro che cercano questa dinamica.

Tanti giga in 5G

L’offerta di cui vi parliamo permette di ottenere 250 GB di traffico dati in connessione 5G alla massima velocità con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, la promozione ha un costo di 7,99 € al mese con costo di attivazione e portabilità completamente gratuiti, la portabilità è concessa da alcuni operatori virtuali citati all’interno di un elenco presente sul sito ufficiale dedicato all’offerta, prima di procedere dunque informatevi e controllate se il vostro operatore risulta, in tal caso potete procedere senza nessun tipo di problema e il processo di portabilità del numero avverrà in circa tre giorni lavorativi al termine dei quali potrete godervi la vostra offerta senza nessun tipo di problema.