Tastiera da gaming su AliExpress con un prezzo inedito e scontatissimo

La promozione di questi giorni disponibile su AliExpress coinvolge un prodotto che gli amanti del gaming non possono assolutamente mancare di avere, parliamo di una tastiera da gaming che offre un rapporto qualità/prezzo conveniente, senza andare ad intaccarne le specifiche tecniche e le prestazioni generali. Prodotta direttamente da Attack Shark, la variante in oggetto è la X68 HE, con possibilità di scegliere tra quattro colorazioni differenti tra loro.

A tutti gli effetti parliamo di una tastiera da gioco meccanica a grilletto rapido, ciò sta a significare che alla base trova posto un LED RGB che percorre tutti i tasti, con limitazione nell’utilizzo esclusivamente cablato (quindi collegata via filo tramite porta USB-A). Un piccolo limite che però estende al massimo la versatilità di utilizzo, rendendola perfettamente compatibile con qualsiasi device in commercio.

Uno degli aspetti di maggior successo riguardano chiaramente un polling rate elevatissimo (8KHz), passando ancheper una accuratezza di 0,01 mm. Entrambi i dettagli appena espressi portano e spingono verso una grandissima reattività della tastiera ad ogni sollecitazione, elemento fondamentale per coloro che vogliono giocare con il proprio personal computer. La tastiera ha un layout al 60%, il che significa essere decisamente più piccola delle altre in commercio, è dotata di interruttori magnetici ad effetto hall regolabili, con funzione di trigger rapido e sequenza di tasti dinamica opersonalizzabile. In altre parole è possibile collegare ben 4 funzioni su 4 gradi di pressione del tasto.

AliExpress, la spesa è davvero minima per questa tastiera

A differenza di quanto si potrebbe pensare, l’acquisto di questa tastiera non richiede un investimento troppo elevato, sebbene il suo listino iniziale sarebbe di 92,64 euro. Con la promozione applicata nel periodo da Aliexpress il consumatore si ritrova a poter investire solamente 37,56 euro per il suo acquisto definitivo, direttamente a questo link, sempre con spedizione gratuita a domicilio e garanzia legale della durata di 24 mesi.