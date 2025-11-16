Iliad, scopri la promozione telefonica esclusiva Giga 200

Iliad continua a rappresentare una delle migliori soluzioni presenti sul mercato delle telecomunicazioni. Quest’ultimo settore, dopo l’avvento degli operatori telefonici virtuali, risulta essere abbastanza saturo, perché sono presenti numerosi gestori che propongono tante e diverse promozioni telefoniche agli utenti.

Tutti i clienti si ritrovano dunque a scegliere una tariffa telefonica tra un’ampia gamma di promozioni, e questo non è sempre semplice.Iliad in tutto ciò continua ad avere una posizione di rilievo. E questo avviene grazie e soprattutto alla trasparenza che contraddistingue tutte le offerte che vengono proposte dall’operatore francese.

Iliad: scegli la tariffa GIGA 200 e ottieni anche trasparenza

Una tra le promozioni telefoniche più amate tra gli utenti di Iliad, è sicuramente GIGA 200. GIGA 200 permette a tutti i clienti di avere a disposizione ben 200 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, oltre a minuti ed SMS illimitati a condizioni di uso lecito e corretto. Il tutto ha un costo di soli 9,99 € al mese per sempre. Il costo di attivazione della SIM è invece di soli 9,99 €. Insomma, la tariffa risulta essere un connubio perfetto tra la qualità dell’offerta, la velocità di navigazione e anche un prezzo accessibile a tutti.

Ma per i clienti che vogliono spendere ancora di meno, Iliad propone un’altra alternativa. La promozione telefonica si chiama GIGA 150, e offre appunto 150 giga di Internet, insieme a minuti e SMS illimitati. La tariffa, ancora più conveniente, ha un costo di 7,99 € al mese per sempre. Il costo di attivazione della SIM rimane sempre di 9,99 €.

Infine, per i clienti che hanno invece bisogno di navigare di più, Iliad mette a disposizione GIGA 250, tariffa che prevede 250 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, e minuti e SMS illimitati. In questo caso, il costo della promozione è di 11,99 € al mese per sempre. Il costo di attivazione della SIM è sempre di 9,99 €. Con Iliad si può scegliere la promozione telefonica in base alle proprie esigenze, mantenendo sempre la qualità e un prezzo davvero basso.