Iliad vs ho. Mobile: semplicità contro servizi inclusi, ci sono fino a 300GB in 5G

Questa volta Iliad trova un osso duro sulla sua strada e si tratta di ho. Mobile che è indice di grande convenienza sul mercato.

Iliad continua a distinguersi per la trasparenza delle proprie offerte. Attualmente sono disponibili tre piani principali. La TOP 150 PLUS, proposta a 7,99€ al mese, garantisce 150 giga in 4G e 20 giga in Europa, insieme a minuti e SMS illimitati. Salendo di prezzo troviamo la TOP 250 PLUS a 9,99€, che include 250 giga in 5G e 25 giga in Europa. La più completa è la TOP 300 PLUS, a 11,99€, che mette a disposizione 300 giga in 5G. L’attivazione costa 9€ una tantum, valida sia per i nuovi clienti sia per chi è già utente Iliad e proviene da un piano più economico. Un punto chiave del marchio resta la promessa del prezzo invariato per sempre, che rassicura chi teme aumenti futuri.

L’offerta ho. Mobile è una delle migliori

ho. Mobile, virtuale su rete Vodafone, propone un’unica tariffa a 9,99€ mensili. Comprende 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. L’attivazione costa 2,99€ con SIM gratuita, oppure 1,99€ scegliendo la eSIM per un’attivazione immediata. È obbligatoria una prima ricarica da 10€, per cui il costo iniziale complessivo è di 12,99€. L’operatore offre tre modalità di attivazione: online con consegna a domicilio, ritiro e pagamento in edicola oppure tramite eSIM digitale. Un plus è l’assistenza disponibile anche su WhatsApp, canale molto pratico per la gestione delle richieste.

Iliad e ho. Mobile: quale scegliere? Tocca a voi

Iliad si concentra su più piani chiari e stabili, con grandi quantità di giga e prezzi fissi nel tempo. ho. Mobile punta invece su una sola tariffa, leggermente più costosa, ma con servizi di supporto e attivazione diversificati. Iliad convince chi vuole opzioni semplici e senza sorprese, ho. Mobile può attrarre chi cerca un’offerta con canali di assistenza rapidi e una rete affidabile come quella Vodafone. Saranno chiaramente gli utenti a decidere quale sarà il gestore a fare al caso loro, ma in entrambi i casi non si sbaglierà viste le grandi qualità.

