Dreame AirStyle Pro: il perfetto rivale di Dyson Airwrap – Recensione

Dreame AirStyle Pro è un prodotto versatile, relativamente economico (almeno in confronto alla concorrenza), pensato per tutti gli utenti che vogliono acconciare i propri capelli, senza spendere una fortuna per acquistare Dyson Airwrap, senza deludere ugualmente in termini di prestazioni e di funzionalità (oltre che un design davvero moderno e piacevole). Scopriamolo da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

Sin dal primo istante in cui estraiamo il prodotto dalla confezione, godiamo di una piacevolissima sensazione di “premium”, difatti viene commercializzato con un bellissimo cofanetto in pelle (rigido e molto protettivo), al cui interno si possono facilmente trasportare tutti gli accessori inclusi. Le sue dimensioni sono relativamente grandi, proprio per fare spazio a tutte le componenti, atte a rendere il Dreame AirStyle Pro un device estremamente versatile: spazzola lisciante dura, morbida e volumizzante rotonda, impugnatura con annesso (non staccabile) il cavo di alimentazione dalla lunghezza di 2,8 metri, ben 2 cilindri da 32mm “autoavvolgenti”, la testina per trasformarlo in un classico phon, per poi spaziare verso Flyaway (accessorio dedicato ai “capelli ribelli”), una piccola spazzolina per la pulizia del filtro dell’aria e l’immancabile manuale di istruzioni. Una dotazione estremamente completa e funzionale, che vi farà dimenticare l’utilizzo di un phon classico, facilitando di molto l’acconciatura dei vostri capelli e offrendo quella versatilità che a tutti gli effetti ci saremmo aspettati da un prodotto di questo tipo.

Design e Estetica

Esteticamente Dreame AirStyle Pro è un prodotto estremamente elegante, ancora di più nella bellissima colorazione Purple fornitaci dal produttore, il corpo centrale presenta un rivestimento in pelle davvero piacevole alla vista e al tatto. I dettagli dorati ne accrescono sicuramente l’estetica, rendendolo elegante e di livello superiore. Le dimensioni sono in linea con le aspettative, raggiungendo 44,6 x 44,6 x 260 millimetri, con un peso (senza testina) di 340 grammi; si può tenere tranquillamente in mano, non appesantisce, il grip è ottimo, senza rischiare che possa scivolarvi.

Il sistema di controllo si concentra interamente sul manico stesso, dove troviamo due pulsanti fisici, utilizzabili per la regolazione di temperatura e velocità, affiancati da uno slider, il cui scopo è quello di permettervi di switchare tra caldo e freddo. Le velocità selezionabili sono in totale tre, con visione corrispondente direttamente sui 3 led che è possibile trovare al fianco dei suddetti pulsanti (i quali si colorano con un colore differente in base alla temperatura selezionata).

Agganciare le testine non potrebbe essere più semplice, l’utente sfrutta un aggancio magnetico a scatto, facilitato dalla presenza di indicatori fisici che indirizzano e correggono visivamente l’esatto posizionamento. Il cavo di collegamento alla presa a muro (data l’assenza di una batteria integrata) è sufficientemente lungo (2,8 metri), con il pregio di poter ruotare su sé stesso di 360 gradi, facilitando la vita dell’utilizzatore mentre procede con l’acconciatura.

Hardware e Funzionamento

Dreame AirStyle Pro è un multistyler 7-in-1, con una poenza di 1300W, dotato di un motore che raggiunge 110.000 rpm, come vi dicevamo 3 velocità e 3 temperature (30°C, 50°C o 80°C), è presente un chip dedicato al controllo termico (eseguito addirittura 300 volte al secondo). Il flusso è molto elevato, circa 15 l/s, facilitando anche le operazioni di asciugatura e non di acconciatura. L’idea di funzionamento di questo prodotto non si discosta rispetto agli standard del settore, di base l’utente può pensare di utilizzare l’accessorio phon per asciugare i capelli per la maggior parte, e poi procedere con l’acconciatura con i cilindri auto avvolgenti. Tra le tante spazzole incluse in confezione, rappresentano sicuramente il tratto distintivo, l’elemento che gli permette di distinguersi e offrire prestazioni di livello elevato. Il funzionamento è eccellente, semplificato, dalla resa più che ottima, e soprattutto non richiedono abilità particolari (ottima la presenza di un semplice manuale grafico incluso in confezione che spiega l’operazione). L’unica scomodità risiede nella necessità di utilizzare due coni differenti in relazione alla parte della testa da acconciare (anche se si possono ottenere pieghe differenti), in aggiunta all’assenza di una procedura automatica per il fissaggio del boccolo, con il tasto di fissaggio da premere ogni volta che si vuole fissare una ciocca di capelli.

Al netto di questa piccola defezione qualitativa, a conti fatti il prodotto recensito ha il suo plus maggiore nella versatilità di utilizzo, rendendolo perfetto anche semplicemente per l’asciugatura dei capelli (cosa che invece non accede ad esempio con lo styler di Dyson). La presenza delle spazzole (volumizzante, morbida e dura), amplia ulteriormente la versatilità del prodotto, rendendole adatte ad ogni tipologia di capelli o di acconciature (si consiglia l’utilizzo su capello quasi asciutti). Parlare di tenuta dell’acconciatura è quasi superfluo, proprio perché tutto dipende dai vostri capelli, i cui risultati potrebbero variare direttamente in relazione alla vostra manualità, ma anche alle condizioni atmosferiche a cui venite sottoposti. Possiamo comunque dire che, considerando una acconciatura abbastanza standard con capelli lunghi, i tempi necessari per raggiungere una resa ottima sono di 30 minuti circa (considerando anche una buona manualità dell’utilizzatore).

Prezzo e Conclusioni

In conclusione Dreame AirStyle Pro ha convinto sotto molteplici aspetti e punti di vista. La prima cosa che vogliamo sottolineare è sicuramente il design, Dreame nel corso degli anni ha compiuto enormi passi in avanti, offrendo un prodotto elegante, piacevole alla vista e al tatto, con inclusa in confezione una dotazione estremamente completa e ricca. L’aggancio magnetico è facilissimo e adatto a tutti, senza difficoltà in fase di utilizzo da sottolineare, né rischio comunque di rompere le componenti, essendo i materiali di realizzazione davvero ben fatti e resistenti.

La parola d’ordine del prodotto recensito è versatilità, l’elevata dotazione di accessori amplia notevolmente le possibilità di utilizzo, indipendentemente dal quantitativo di capelli o dall’acconciatura, rendendolo un device sostanzialmente adatto a ogni consumatore. La semplicità d’uso, grazie anche alla presenza di un manuale o guide ben chiare (peccato che alcune siano solo in inglese), lo spinge verso anche quella frangia di utenti che ha sempre voluto acquistare un dispositivo dello stesso tipo, ma non ha mai avuto il coraggio di investire un ingente quantitativo di denaro nel rivale Dyson.

Proprio il prezzo rappresenta un aspetto da non sottovalutare: Dreame AirStyle Pro può essere acquistato su Amazon a un valore di listino di 299 euro, cifra di tutto rispetto, nettamente inferiore alla concorrenza, rendendolo anche più aperto a tutti.