Iliad e la nuova Giga 250: un’offerta pensata per chi vive connesso

Con la nuova offerta iliad Giga 250, l’operatore continua a rafforzare la sua presenza nel mercato mobile puntando su quella filosofia di trasparenza che negli ultimi anni l’ha resa tra le scelte più popolari in Italia. L’offerta propone 250GB di traffico internet utilizzabili sia in 4G/4G+ sia in 5G, a condizione che il dispositivo sia compatibile e ci si trovi nelle zone coperte dalla rete. Oltre al pacchetto dati generoso, sono inclusi minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, rispettando come sempre le regole di uso lecito e corretto che iliad applica alle proprie tariffe. Il costo è di 11,99 euro al mese, con la classica promessa dell’operatore, ossia prezzo immutabile nel tempo, senza rimodulazioni e senza vincoli nascosti.

Iliad rafforza l’offerta in Europa e nelle chiamate internazionali

L’attivazione della SIM ha un prezzo unico di 9,99 euro e non sono previsti costi di apertura, chiusura o servizi extra a pagamento. Anche la gestione del piano resta semplice. Il controllo del credito residuo, l’accesso alla segreteria telefonica, l’utilizzo dell’hotspot e la tecnologia VoLTE sono tutti inclusi senza costi aggiuntivi. In caso di superamento dei 250GB, è possibile continuare a navigare previo consenso esplicito, pagando 0,90 centesimi ogni 100MB. Si tratta di una modalità chiara che evita sorprese e permette all’utente di mantenere sotto controllo le proprie spese.

Uno dei punti di forza della Giga 250 è la parte dedicata al roaming europeo. Infatti oltre a minuti e SMS illimitati, l’offerta mette a disposizione 16GB dedicati all’uso fuori dall’Italia, nei Paesi compresi nelle norme europee sul roaming. Una dotazione sufficiente per navigare, utilizzare le app più comuni e restare raggiungibili anche durante viaggi o trasferte. Per chi ha contatti all’estero, iliad include inoltre minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali, un elemento che la distingue da molti concorrenti che spesso richiedono pacchetti a parte.

La proposta è quindi pensata per chi ha bisogno di una connessione stabile, una rete affidabile e costi certi, senza la preoccupazione di aumenti improvvisi o vincoli contrattuali. L’attivazione resta rapida e accessibile, mentre la possibilità di mantenere il proprio numero tramite portabilità rende il passaggio super comodo.