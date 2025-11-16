Galaxy S26: emerse indiscrezioni sulle tempistiche di lancio

Nel settore mobile, dove cicli di lancio sempre più serrati contribuiscono a definire equilibri commerciali e percezioni di mercato, l’attenzione attorno alla prossima gamma Galaxy S26 rimane alta. Nelle ultime settimane si era fatta strada l’idea che Samsung potesse ritardare la presentazione dei suoi nuovi top di gamma, ipotesi alimentata da più segnali. Eppure, nuovi elementi sembrano ora orientare il quadro in direzione opposta. La testata sudcoreana ChosunBiz indica che, secondo le informazioni raccolte, Samsung avrebbe preferito mantenere una tabella di marcia anticipata. La decisione riguarderebbe la definizione dell’evento Galaxy Unpacked per la fine di gennaio 2026, con l’avvio delle vendite previsto già nelle prime settimane di febbraio.

Samsung: nessun ritardo per il nuovo Galaxy S26?

Mentre il dibattito sulle tempistiche resta al centro dell’attenzione, emergono conferme anche sulla composizione della futura serie. Il trio formato da Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra rimarrebbe invariato. Le differenze tecniche interne dovrebbero seguire un’impostazione già sperimentata. Il SoC Exynos 2600 sarebbe destinato ai modelli standard e Plus. Mentre l’Snapdragon 8 Elite Gen 5 caratterizzerebbe l’Ultra.

Allo stesso tempo, si chiarisce il destino della possibile versione Galaxy S26 Edge. Le informazioni provenienti dalla stessa fonte sostengono che Samsung avrebbe deciso di interrompere tale gamma. La scelta sarebbe stata influenzata dalle prestazioni commerciali del Galaxy S25 Edge, che nei tre mesi successivi al debutto avrebbe registrato circa 1,3 milioni di unità vendute. Un risultato nettamente inferiore (del 74% per la precisione) rispetto al modello Plus della stessa generazione.

Il quadro complessivo suggerisce una strategia orientata alla continuità nella strategia di Samsung. Se confermate, tali decisioni consoliderebbero il ruolo della finestra di gennaio come punto nevralgico per il lancio dei flagship dell’azienda. Inoltre, indicherebbero un ripensamento sulle varianti sperimentali. In un mercato in cui il tempismo si traduce in vantaggio competitivo, le mosse di Samsung saranno determinanti per comprendere come evolverà il segmento premium all’inizio del prossimo anno.