Android: come rendere lo smartphone più veloce senza installare app esterne

Con il passare dei mesi, anche i telefoni più recenti basati su Android tendono a diventare meno reattivi. Le cause sono diverse: aggiornamenti che aggiungono nuovi processi, file temporanei accumulati e applicazioni che restano attive in background. Da qui ne deriva che il sistema diventa molto più lento e dunque molto più incapace ad aprire applicazioni rapidamente. È una conseguenza poi anche il consumo maggiore di batteria.

Per fortuna, esistono alcuni accorgimenti semplici che permettono di restituire al dispositivo la velocità dei primi giorni, senza bisogno di scaricare software aggiuntivo.

Gestione delle app e dei processi nascosti

Il primo passo consiste nel controllare le applicazioni che restano attive in background. Nelle impostazioni di Android, la sezione “Batteria” o “App in uso” mostra quali programmi continuano a lavorare anche quando lo schermo è spento. Disattivare l’attività in background per le app meno importanti aiuta a liberare memoria e ridurre i consumi energetici.

Un’altra funzione spesso sottovalutata è il cassetto delle app preinstallate: molti smartphone includono software duplicati o servizi non utilizzati. Disinstallarli o disattivarli non solo libera spazio, ma migliora anche la fluidità generale.

Chi desidera un controllo più preciso può accedere alle Opzioni sviluppatore, attivabili toccando sette volte la voce “Numero build” nelle impostazioni. Da qui, si possono ridurre le animazioni di sistema impostando i valori di scala su 0,5x o disattivarle completamente, ottenendo un’interfaccia più rapida e immediata.

Pulizia e ottimizzazione della memoria

Un altro intervento efficace è la pulizia della cache. Entrando nelle impostazioni di archiviazione, Android consente di cancellare i file temporanei che ogni app accumula nel tempo. È consigliabile farlo periodicamente, soprattutto per applicazioni come browser, social network o store digitali, che generano una quantità notevole di dati residui.

Infine, riavviare il dispositivo almeno una volta a settimana permette al sistema di rinfrescarsi, chiudendo processi sospesi e liberando RAM.

Seguendo questi piccoli accorgimenti, anche uno smartphone datato può tornare a offrire prestazioni più fluide, riducendo i lag e migliorando sensibilmente l’esperienza d’uso quotidiana.