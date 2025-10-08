Ad
Android: come velocizzare il sistema senza dover inizializzare lo smartphone

Non bisogna per forza formattare il proprio dispositivo per velocizzare Android, ecco alcune dritte che potrebbero essere utili

scritto da Felice Galluccio
Dopo qualche mese di utilizzo, anche gli smartphone più moderni mostrano segni di rallentamento. Il sistema Android tende ad accumulare file temporanei, app in background e servizi che pesano sulla memoria e sulla CPU. In molti casi non è necessario un reset completo: con pochi accorgimenti mirati è possibile velocizzare Android in modo efficace e duraturo.

Il primo passo è controllare le app in esecuzione. Accedendo alle impostazioni e aprendo la sezione “Batteria” o “Utilizzo memoria”, si può individuare quali processi restano attivi anche a schermo spento. Sospendere quelli non essenziali riduce subito i consumi e migliora la reattività. Anche disinstallare i software inutilizzati libera risorse preziose: molte app preinstallate permettono di essere disattivate, se non proprio rimosse.

Un altro elemento che incide sulle prestazioni è la cache. Ogni applicazione conserva file temporanei per velocizzare l’uso quotidiano, ma col tempo questi dati diventano eccessivi. Cancellando la cache dalle impostazioni, la memoria interna si alleggerisce e il caricamento delle app torna rapido. Su Android 13 e successivi esiste anche la funzione “Pulizia automatica”, che gestisce in autonomia questi processi.

Anche la schermata principale influisce sulla velocità: widget, sfondi animati e troppe icone possono rallentare il launcher. Semplificare la disposizione e usare un’immagine statica permette di guadagnare fluidità. Infine, un riavvio settimanale aiuta a svuotare la memoria RAM, soprattutto nei dispositivi di fascia media con meno di 8 GB di memoria.

Ottimizzare la batteria e le impostazioni di rete

Per ottenere un sistema più fluido, conviene anche regolare i parametri di risparmio energetico. Android consente di limitare i processi in background per le app non prioritarie: in questo modo la CPU lavora meno e il sistema resta reattivo. Aggiornare il software e i driver del dispositivo garantisce inoltre una migliore ottimizzazione.

Chi utilizza la rete 5G può notare piccoli rallentamenti in aree con segnale instabile. In queste situazioni, passare momentaneamente al 4G aiuta a mantenere costante la velocità generale del dispositivo. Con questi accorgimenti, Android ritrova la sua rapidità originaria senza bisogno di formattazioni o interventi drastici, garantendo un’esperienza fluida anche sui modelli non recenti.

