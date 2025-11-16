Amazon: splendide offerte Black Friday anticipato con prezzi scontati dell’80%

La migliore promozione del momento con tantissimi sconti tra cui poter scegliere, e soprattutto il risparmio assicurato, a prescindere dal prodotto o dalla categoria merceologica di riferimento. Questo vi attende su Amazon nei giorni correnti, un Black Friday anticipato con offerte e riduzioni importanti sul listino originario di moltissimi dispositivi di ultima generazione.
I prezzi sono bassissimi, ma per averli direttamente sul vostro smartphone, iscrivetevi subito al canale Telegram @codiciscontotech, così avrete le migliori offerte Amazon e tutti gli sconti del momento in esclusiva assoluta.
Amazon, che risparmio in questi giorni con il Black Friday
- Philips Ambilight 65PUS8510 4K QLED Smart TV – Display 65’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound – Funziona con Alexa e Google Voice Assistant – PREZZO: 569,99€ al posto di 699,90€ – LINK.
- NIVEA Q10 Anti-Rughe Power Crema Giorno Extra Rassodante SPF 15 50 ml, Crema viso antirughe e idratante, Crema viso Acido Ialuronico, Coenzima Q10 e Creatina per un doppio booster di collagene – PREZZO: 7,89€ al posto di 11,75€ – LINK.
- Haribo Happy Cola Frizz, Caramelle Gommose Frizzanti, Gusto Cola, Ideali Per Feste E Dolci Momenti Di Relax – Circa 200 Pezzi [1150gr] – PREZZO: 6,88€ al posto di 11,50€ – LINK.
- Tipp-Ex Mini Pocket Mouse, Correttore A Nastro, Fornitura Cancelleria Scuola E Ufficio, Confezione Da 10 Unità, Bianco, 6 M X 5 mm – PREZZO: 13,86€ al posto di 20,29€ – LINK.
- Barilla Pasta Al Bronzo Spaghetti Quadrati 100% Grano Italiano, Pasta Trafilata Al Bronzo con Lavorazione al Bronzo Grezzo, Spesso e Corposo, Alta Tenuta di Sugo e Cottura, 24 Confezioni da 500 g – PREZZO: 18,97€ al posto di 33,36€ – LINK.
- Borotalco Bagnodoccia Rilassante Lavanda e Iris, Bagnoschiuma Corpo, Formula Rilassante, Relax Assoluto, Effetto Borotalco sulla Pelle, 4 Flaconi da 600 ml – Esclusiva Amazon – PREZZO: 11,39€ al posto di 18,99€ – LINK.
- Ariasana Assorbiumidità Aero 360° Compact Turchese Colour Collection, 1 Deumidificatore e 1 Tab di ricarica 450g, Assorbiumidità per la circolazione dell’aria, Deumidificatore casa contro l’umidità – PREZZO: 6,89€ al posto di 13,99€ – LINK.
- Vanish Gel Smacchiante Pre-Trattante, 2X Potere Smacchiante, Contro Macchie Ostinate (Confezione da 2) – PREZZO: 4,84€ al posto di 5,10€ – LINK.