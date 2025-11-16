Esselunga OFFERTE ECCEZIONALE: due promo con due prezzi che scottano

A novembre arriva puntuale Esselunga con la sua arte del pagare meno e godersela di più. Non serve cercare lontano, girare online, basta un carrello e un po’ di curiosità per scoprire che ci sono offerte che fanno la differenza e non solo qualche euro di sconto. Esselunga vi propone un piccolo viaggio tra comfort e tecnologia, dove il relax si guarda su uno schermo luminoso e la cena profuma di leggerezza. È l’occasione perfetta per chi ama sentirsi furbo senza rinunciare alla qualità, per chi apprezza le cose fatte bene e soprattutto per chi sa che la convenienza, quando è autentica, si riconosce al primo sguardo. Fino a stasera lo store gioca con i prezzi in modo audace e irresistibile, dimostrando che la cura per i clienti non è uno slogan, ma una promessa mantenuta. Preparatevi: la convenienza sta bussando alla porta, e questa volta porta il logo Esselunga.

Promo che scadono oggi da Esselunga

Nel soggiorno, prende vita la TV LED LG 50” 50UR781C0, una Smart TV con risoluzione 3840×2160, audio da 20W, Wi-Fi, Bluetooth, 3 porte HDMI e 2 USB. Con il suo Game Optimizer, ogni partita diventa più fluida e coinvolgente. Il prezzo? Da €509,00 scende a €279,95, con un generoso -45% firmato Esselunga. Ma Esselunga non si ferma qui. In cucina vi aspetta la friggitrice ad aria Hisense HAF1350DR, con 6,7 litri di capienza, pannello touch, 10 programmi automatici e una finestra di monitoraggio che permette di seguire ogni cottura. Il costo originario era di €163,25, ma oggi Esselunga la propone a €79,99, con un -51% da applausi. Con queste offerte, Esselunga si conferma regina del comfort accessibile: vi fa rilassare davanti alla TV, vi fa gustare il croccante perfetto e vi ricorda che spendere meno non significa rinunciare a nulla. Ancora una volta, Esselunga fa centro.