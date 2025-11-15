X protagonista di nuove critiche per il sistema di gestione dei link

L’evoluzione delle piattaforme social continua a sollevare dibattiti sul modo in cui misurano e influenzano il traffico online. A tal proposito, X ha avviato su iOS una sperimentazione che cambia il funzionamento dei link esterni. Con il nuovo sistema, gli utenti possono aprire pagine web senza lasciare formalmente l’applicazione, grazie a un browser in-app. Quest’ultimo, infatti, carica i contenuti in background. L’intento è ridurre la perdita di interazioni sui post, ma la misura ha avuto ripercussioni immediate sul mondo del digital marketing. Nello specifico, diverse piattaforme esterne hanno registrato anomalie nei propri dati. Substack, ad esempio, ha osservato un aumento apparente di traffico che, a un’analisi più approfondita, si è rivelato in gran parte fittizio. Chris Best, CEO della piattaforma, ha spiegato che l’iniziale entusiasmo per il picco di visite è stato smorzato dalla consapevolezza che il nuovo sistema genera click automatici, senza corrispondenza con utenti reali.

Problemi con il nuovo sistema di gestione dei link su X

Anche Bluesky ha segnalato effetti simili. I dati sugli utenti attivi giornalieri, in particolare quelli senza account, sono risultati distorti. Tali episodi evidenziano una difficoltà crescente nel distinguere tra traffico reale e interazioni generate dal sistema stesso. Mettendo in discussione la precisione delle metriche utilizzate da creator e inserzionisti.

Il funzionamento del nuovo sistema è semplice. Quando un utente clicca su un link, la pagina esterna viene precaricata, consentendo di interagire con il post originale senza interrompere la navigazione. In passato, aprire un link significava abbandonare il post, con conseguente diminuzione delle metriche di engagement. Il cambiamento dovrebbe quindi favorire la visibilità dei contenuti, soprattutto quelli che includono link a siti esterni. Ma introduce una complessità nella lettura dei dati.

X difende la sperimentazione, sottolineando che si tratta di una funzione ancora in fase di test. Inoltre, Nikita Bier, product manager della piattaforma, sostiene che l’obiettivo è migliorare l’esperienza dell’utente e aumentare le interazioni con i post. Ciò evitando che il traffico verso siti esterni riduca la partecipazione. Eppure, la misura evidenzia un conflitto più ampio tra ottimizzazione dell’esperienza e trasparenza delle metriche. Ciò significa che se da un lato i post con link ottengono maggiore visibilità, dall’altro diventa più complicato interpretare correttamente il comportamento degli utenti.