X: dominio twitter.com ufficialmente dismesso

Con una recente comunicazione, X ha annunciato la fase finale del passaggio tecnico che segna la chiusura definitiva del dominio twitter.com. L’informazione è arrivata dall’account ufficiale @Safety, che ha invitato gli utenti a registrare nuovamente le proprie chiavi di sicurezza hardware o passkey per l’autenticazione a due fattori (2FA). Ciò entro il 10 novembre. Si tratta di un passaggio obbligato per chi utilizza tali sistemi di protezione, reso necessario dal completo spostamento delle infrastrutture di accesso al nuovo dominio x.com. Il processo di migrazione non comporta modifiche per chi utilizza metodi alternativi di autenticazione, come le app di verifica. L’operazione è legata alla necessità di aggiornare le associazioni crittografiche tra le chiavi di sicurezza e il dominio di riferimento.

Ecco come si procede con il dominio twitter.come su X

Trascorsa la scadenza fissata, gli utenti che non avranno completato la procedura vedranno i propri profili temporaneamente bloccati. Per riottenere l’accesso sarà necessario reimmettere la chiave registrata, optare per un diverso sistema di autenticazione o disattivare del tutto la 2FA. Scelta che X sconsiglia per motivi di sicurezza. L’azienda ha voluto precisare che il cambiamento non deriva da un allarme interno o da vulnerabilità riscontrate, ma è una conseguenza diretta del rebranding e della transizione infrastrutturale.

La sostituzione del dominio non è solo un aggiornamento tecnico. Rappresenta uno dei passaggi conclusivi della trasformazione del marchio Twitter in X. Nonostante la chiarezza delle motivazioni, l’annuncio ha suscitato interrogativi e reazioni contrastanti tra gli utenti. Molti hanno espresso timori per la possibile interruzione di collegamenti esterni, API e applicazioni ancora ancorate al vecchio indirizzo. Evidenziando le complessità che accompagnano una migrazione di tale portata.

Con l’abbandono del dominio originario, X chiude simbolicamente un capitolo della sua storia. La trasformazione, più che una mera operazione tecnica, segna la volontà di consolidare una nuova identità, proiettata verso un modello di piattaforma più esteso e integrato.