1Mobile, ecco alcune promozioni telefoniche imperdibili

1Mobile continua a conquistare gli utenti, grazie a delle promozioni con navigazione veloce e prezzi contenuti rispetto alla concorrenza. Si tratta di un operatore telefonico virtuale, che si appoggia sulla rete di Vodafone, e per questo in grado di offrire diversi servizi esclusivi a prezzi davvero accessibili. I piani tariffari sono tanti e diversi tra di loro, e includono anche delle tariffe pensate per comunicare con altri paesi internazionali.

1Mobile: Ecco tutte le tariffe da prendere in considerazione

Se si vuole attivare un piano tariffario di qualità, con giga, SMS e minuti, senza però spendere un occhio nella testa, le promozioni telefoniche mobili di 1Mobile sono davvero il meglio.

Tra le promozioni da prendere in considerazione per chi ha bisogno di comunicare al di fuori dell’Italia, 1Mobile ha pensato a World Plus 5G. Con questa tariffa è possibile avere 130 giga di Internet in 5G full Speed (2Gbps in download), minuti illimitati, 20 giga in 5G in omaggio a partire dal terzo rinnovo e ben 320 minuti internazionali verso diversi paesi, tra cui Brasile, Cina, Gran Bretagna, Portogallo, Svezia e Stati Uniti. La tariffa è disponibile a soli 9,99 € al mese.

Per tutti gli utenti che abbiano invece bisogno di tariffe nazionali, l’operatore virtuale ha a disposizione due offerte limited Edition assolutamente da non perdere. La prima è Speed 5G 150 Limited Edition, con cui avere 150 giga di Internet in 5G full Speed (2Gbps in download), Minuti illimitati e 50 SMS. La tariffa ha un costo di soli cinque euro per il primo mese, mentre il prezzo sale a 6,99 € a partire dalla seconda mensilità.

La seconda, si chiama invece Speed 5G 200 Limited Edition, con cui gli utenti possono avere a disposizione 200 giga di Internet in 5G full Speed (2Gbps in download), Minuti illimitati e 50 SMS. In questo caso il costo è di soli cinque euro per il primo mese, mentre sale a 7,99 € al mese a partire dalla seconda mensilità.