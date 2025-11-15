Fitbit Labs sperimenta funzioni AI su Google Pixel Watch 3

Fitbit Labs, il programma di ricerca di Fitbit dedicato alla sperimentazione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, amplia il proprio campo d’azione e coinvolge direttamente i possessori di Google Pixel Watch 3. Dopo oltre un anno dal lancio, il progetto introduce due nuove funzioni sperimentali. Hypertension Study Lab e Unusual Trend Detection. Entrambe pensate per migliorare il monitoraggio della salute attraverso i dispositivi indossabili di Google.
Il primo esperimento riguarda lo studio sull’ipertensione e si propone di identificare precocemente segnali che potrebbero indicare un aumento della pressione arteriosa. Fitbit ha avviato la selezione di circa diecimila partecipanti negli Stati Uniti, invitati a utilizzare il proprio Pixel Watch 3 per un periodo di 180 giorni. Alcuni volontari dovranno indossare anche un dispositivo medico per il controllo continuo della pressione per 24 ore. Ricevendo in cambio una gift card da 25 dollari. I dati raccolti serviranno ad addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale. Con l’obiettivo di integrare in futuro una notifica automatica per l’ipertensione sui Pixel Watch. Google precisa che la sperimentazione potrebbe influire leggermente sulla durata della batteria. Pur garantendo un’autonomia giornaliera sufficiente.
Unusual Trend Detection è la seconda funzione di Fitbit Labs. Quando l’orologio riconosce gli squilibri del corpo
La seconda funzione sperimentale, Unusual Trend Detection, punta a individuare variazioni anomale nei parametri vitali. Come frequenza cardiaca o livelli di attività. E ad avvisare l’utente in caso di comportamenti insoliti. Il sistema registra i sintomi, propone suggerimenti per il recupero e aggiorna i dati quando i valori tornano nella norma. Non si tratta di un servizio medico. Ma di uno strumento informativo pensato per aiutare le persone a comprendere meglio il proprio stato fisico quotidiano.
Gli utenti interessati a partecipare possono iscriversi tramite la pagina dedicata e ricevere una notifica quando il programma sarà disponibile. Per ora i test restano riservati agli Stati Uniti e compatibili solo con Pixel Watch 3. Mentre il supporto per i modelli successivi arriverà in futuro. Con queste nuove iniziative, Fitbit Labs conferma la volontà di spingere sempre più in avanti i confini del monitoraggio intelligente della salute. Sfruttando la potenza dell’AI integrata nell’ecosistema Google.