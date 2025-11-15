Windows 11 e il nuovo feedback aptico: cosa sta cambiando

Nelle ultime versioni di Windows 11, Microsoft sta sperimentando una novità pensata per rendere l’interazione con il sistema più naturale. Si tratta del feedback aptico, una piccola vibrazione che accompagna alcune azioni come l’aggancio delle finestre o l’allineamento degli elementi sullo schermo. La funzione è stata trovata nella build 26220.7070 ed è progettata per i portatili dotati di trackpad aptici moderni. Basta pensare ai Surface Laptop più recenti o i Surface Laptop Studio. Si tratta di dispositivi che non hanno più un clic meccanico reale. Ma riproducono la sensazione di pressione tramite un sistema a vibrazione, proprio come accade da anni sui Mac con il Taptic Engine.

Windows 11 e i primi test: cosa aspettarsi nei prossimi aggiornamenti

Questo nuovo supporto servirà a far percepire all’utente un piccolo segnale tattile nel momento esatto in cui un’azione viene completata, migliorando la sensazione di controllo e rendendo più intuitivo l’uso della funzione Snap. Microsoft sta lavorando a questa idea da tempo e sembra pronta a portarla finalmente agli utenti, anche se al momento è limitata solo ai portatili compatibili.

Il debutto dell’aptic feedback su Windows 11 arriva in un periodo in cui diversi produttori stanno sperimentando soluzioni simili. Un esempio recente è il mouse Logitech MX Master 4, che integra un sistema aptico dedicato. Per ora, però, non ci sono segnali che Windows voglia controllare dispositivi esterni. Tutto sembra indirizzato ai trackpad integrati nei laptop che già supportano la vibrazione artificiale. L’obiettivo è offrire un’esperienza più immersiva senza modificare le abitudini, ma aggiungendo una sensazione in più quando si usa il sistema operativo.

La funzione è ancora in fase di test interno e non è certo quando verrà rilasciata al pubblico, né se arriverà in modo completo nella prossima ondata di aggiornamenti. La scoperta conferma comunque la volontà di Microsoft di rendere Windows più moderno e vicino a ciò che già accade nel mondo mobile.