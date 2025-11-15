Ford F-150 Lightning: in America molto presto potrebbe essere addio

A quanto pare gli americani non sono dei grandi amanti dei pick-up elettrici, a scoprirlo per prima è stata sicuramente Tesla ma ora tocca anche a Ford, sembra infatti che il colosso dell’ovale blu stia valutando di interrompere in via definitiva la produzione e la messa in commercio del pick-up F150 Lightning sul suolo americano A causa degli scarsi volumi di vendita, questa voce ci arriva direttamente dal Wall Street Journal che annuncia come la società stia valutando questa decisione drastica, onde evitare di infierire ulteriormente sui bilanci aziendali.

Il pick-up non vende

Effettivamente, i numeri di questo modello sono a dir poco impietosi, nello specifico L’azienda ha venduto solo 10.005 F-150 Lightning nel terzo trimestre del 2025, portando le vendite da inizio anno a 23.034 unità.

Si tratta di un aumento dell’1% su base annua che però non giustifica il continuare la produzione e lo sviluppo di questa vettura, quest’ultima infatti nonostante questi numeri presenta uno dei modelli meno venduti del listino offerto da Ford, di conseguenza proprio il mese scorso, l’azienda aveva annunciato l’interruzione della sua produzione per concentrarsi meglio sullo sviluppo di altre soluzioni, che effettivamente potrebbe essere dettato non solo dalla volontà di dedicarsi alle altre vetture, ma più probabilmente dal bisogno di non depauperare risorse importanti per un’auto che di fatto non vende.

si tratta sicuramente di una decisione drastica, ma che col mercato attuale si rende necessaria dal momento che non è permesso sbagliare per troppo tempo, il modello non ha riscosso un grande successo dal momento che tra l’altro consta di un prezzo decisamente non da poco e soffre di consumi decisamente importanti che ovviamente vanno ad influire sul costo mensile per un utente, poi il fattore correlato al fatto che il mercato americano predilige i pick-up a motore termico vista la maggiore potenza e affidabilità sui vari tipi di terreni sicuramente gioca a un ruolo importante.