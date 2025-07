Windows 11 introduce un nuovo strumento per migrare facilmente i file dai vecchi PC

Tra i tanti aggiornamenti che stanno riguardando ultimamente Windows 11, sta per arrivare anche una funzionalità che renderà più semplice il trasferimento dei file da un computer vecchio ad un qualsiasi PC nuovo. Il nuovo update di cui Microsoft è attualmente in possesso e che sta per lanciare per gli utenti, ha intenzione di rendere molto più agevole il passaggio da un computer all’altro, soprattutto per via della fine del supporto di Windows 10 che avverrà entro ottobre.

Almeno per ora la funzionalità è in fase di prova e possono accedervi solo coloro che sono iscritti al programma Windows Insider. La novità è integrata direttamente nell’app Backup di Windows. Il funzionamento è piuttosto intuitivo: tramite la rete locale, i due computer possono mettersi in comunicazione, permettendo di avviare il trasferimento già durante la fase di configurazione iniziale del nuovo dispositivo.

Windows 11: la nuova funzione di trasferimento funziona così

Tutto ciò che servirà a fare sul computer vecchio sarà solo far partire il procedimento di trasferimento, in modo da poter ottenere un codice di collegamento. Questo dovrà poi essere inserito sul computer nuovo in modo da permettere l’associazione tra i due dispositivi, scegliendo poi i contenuti da trasportare tra le varie cartelle o addirittura scegliendo l’intero disco fisso.

Il processo non è però privo di limitazioni: non vengono trasferite le applicazioni installate, che andranno reinstallate manualmente, e lo stesso vale per file di sistema, credenziali, password, contenuti di OneDrive e dati archiviati su dischi crittografati con BitLocker, che dovranno essere decrittati in anticipo.

Chi può utilizzare il nuovo strumento

Per sfruttare questa funzione, il vecchio PC deve essere aggiornato a Windows 10 o 11 in versione più recente, mentre il nuovo dispositivo deve eseguire Windows 11 24H2 o successiva. Al momento, i computer con architettura ARM non sono compatibili.

È in questo modo che Microsoft tende a migliorarsi andando a colmare una delle mancanze più importanti che gli utenti avevano sottolineato negli anni.