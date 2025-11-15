Usare lo smartphone prima di dormire non rovina la qualità del sonno

Per anni abbiamo sentito ripetere che usare lo smartphone prima di andare a dormire fosse una delle abitudini peggiori per la qualità del sonno. La luce blu, le notifiche, la stimolazione mentale: un cocktail di abitudini che – secondo il senso comune – rende più difficile addormentarsi e riposare bene. Una nuova ondata di studi, però, sta ribaltando almeno in parte questa convinzione, offrendo un quadro molto più sfumato e in alcuni casi sorprendente.

Secondo i ricercatori che hanno analizzato il modo in cui le persone utilizzano i dispositivi digitali nelle ore serali, non è lo smartphone in sé a peggiorare il sonno, ma ciò che facciamo con esso e come lo integriamo nella nostra routine. L’uso “passivo”, come scorrere i social in modo rilassato o guardare brevi video senza forte coinvolgimento emotivo, in molti casi non comporta alcun impatto misurabile sulla qualità del sonno. In alcune circostanze, può persino favorire il rilassamento, aiutando a staccare dalle preoccupazioni della giornata.

Studi rilevatori sul sonno: non sono i dispositivi il vero nemico quando andiamo a dormire

Il problema nasce con le attività vere e proprie: gaming competitivo, lavoro, chat stressanti, contenuti che creano ansia o richiedono alta concentrazione. Non è il telefono a disturbare il riposo, ma la stimolazione cognitiva ed emotiva che abbiamo poco prima di spegnere la luce. La luce blu stessa, spesso demonizzata, ha effetti molto meno drastici del previsto, soprattutto considerando che i display moderni integrano filtri e regolazioni automatiche della temperatura del colore.

Un altro elemento importante riguarda il tempo: non è tanto l’uso del telefono a influire sul sonno, quanto il fatto che molte persone finiscono per andare a letto più tardi proprio perché non si rendono conto delle ore che scorrono mentre navigano. In altre parole, non è la tecnologia a far dormire peggio, è “solo” la sottrazione di ore di riposo che comporta.

Il quadro che emerge è semplice: lo smartphone può convivere con una buona igiene del sonno, purché venga usato con consapevolezza. Attività leggere, tempi limitati e la capacità di riconoscere quando è il momento di spegnere costituiscono la vera chiave. Il demonizzare il telefono come nemico del riposo non solo non è corretto, ma rischia di distogliere l’attenzione dalle abitudini che contano davvero: regolarità degli orari, ambiente sereno, routine rilassanti e un adeguato numero di ore dedicate al sonno.