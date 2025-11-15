MSC Crociere annuncia l’ordine di due nuove navi della classe World

MSC Crociere ha confermato l’ordine di due ulteriori imbarcazioni appartenenti alla classe World per ampliare la propria flotta di navi da crociera. L’investimento ha un valore di 3,5 miliardi di euro e la produzione partirà presso i Chantiers de l’Atlantique in Francia.

Le due nuove navi, la settima e l’ottava della classe World, saranno consegnate nel 2030 e nel 2031. Il rapporto che lega MSC Crociere e Chantiers de l’Atlantique viene rinsaldato da questo nuovo accordo che permetterà ad entrambe le aziende di continuare a rivoluzionare il settore croceristico.

Solo quest’anno, la compagnia ha commissionato lavorazioni per un ammontare di quasi 7 miliardi di euro con il Cantiere. L’annuncio è stato effettuato nelle scorse ore e le celebrazioni per l’arrivo delle due navi di classe World sono state affiancate da due altri evento di rilievo.

MSC Crociere amplia la propria flotta della classe World, ordinate la settima e l’ottava nave da crociera altamente tecnologica

Presso il Cantiere, infatti, si è tenuta la cerimonia per il varo tecnico della MSC World Asia, terza nave della classe World che andrà ad affiancare la MSC World Europa e la MSC World America già operative. La consegna è prevista per novembre 2026 e il viaggio inaugurale si terrà nel Mediterraneo a partire dal dicembre successivo.

Il secondo evento, invece, riguarda la Cerimonia della Moneta per la MSC World Atlantic. La quarta nave della classe World, attualmente in costruzione presso il cantiere, ha ricevuto due monete commemorative che sono state saldate alla chiglia come simbolo di buon auspicio per la costruzione. Il debutto della MSC World Atlantic è atteso per il 2027 con crociere nel mare dei Caraibi.

Nel frattempo, proseguirà la costruzione della quinta e sesta nave World Class a cui si aggiungeranno la settima e l’ottava appena annunciate. La flotta di MSC Crociere con questa classe punta a ridefinire l’arte del viaggiare in crociera, offrendo un’esperienza straordinaria plasmata da design visionario e immaginazione senza limiti.

Come dichiarato da Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC: “Oggi celebriamo un momento di grande orgoglio per MSC Crociere e Chantiers de l’Atlantique, segnando traguardi fondamentali per il nostro futuro: il varo tecnico di MSC World Asia, la cerimonia della moneta di MSC World Atlantic e l’ordine di due nuove navi.

La piattaforma World Class è il simbolo della nostra visione di stabilire nuovi standard per il futuro delle crociere. Queste navi sono tra le più efficienti al mondo in termini energetici e continuiamo il nostro impegno verso il GNL, garantendo la prontezza per l’uso di combustibili rinnovabili del futuro. Siamo entusiasti di proseguire la nostra collaborazione innovativa e di successo con Chantiers de l’Atlantique, nostro partner di lungo corso da oltre 20 anni.”