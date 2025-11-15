Very 5,99 Black Friday, nuova promo folle di Very Mobile

In occasione dell’arrivo del noto evento del Black Friday 2025, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di spiazzare la concorrenza proponendo un’offerta mobile davvero sorprendente. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata Very 5,99 Black Friday. Quest’ultima è un’altra offerta davvero conveniente e sembra che rimarrà a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 4 dicembre 2025.

Very 5,99 Black Friday, arriva una nuova super promo per i nuovi clienti

In queste ultime ore è stata resa disponibile una nuova super offerta mobile da parte dell’operatore Very Mobile per il Black Friday 2025. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta nota con il nome di Very 5,99 Black Friday. Quest’ultima, secondo quanto è emerso, rimarrà a disposizione degli utenti fino al prossimo 4 dicembre 2025. In questo modo, l’offerta sarà disponibile anche durante l’evento di sconti del Cyber Monday. L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione per i nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, CoopVoce, PosteMobile, 1Mobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Con Very 5,99 Black Friday, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB da utilizzare per navigare anche con il 5G Full Speed di Very Mobile. La velocità massima per navigare sarà pari a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Il bundle di questa offerta mette inoltre a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri.

Tutto questo bundle sarà messo a disposizione degli utenti ad un costo estremamente contenuto pari a soli 5,99 euro al mese. Ricordiamo che con questa offerta sono previsti 7,60 GB di traffico dati per navigare in roaming.