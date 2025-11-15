PS5 continua a crescere e sfiora i numeri di PSA

Sony ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2025, rivelando una situazione molto positiva per la PS5, che continua a crescere in modo costante. La console ha infatti raggiunto quota 84,2 milioni di unità vendute. Un risultato che la porta a soli due milioni di distanza dai numeri raggiunti da PlayStation 4 nello stesso momento del suo ciclo vitale. Ciò significa quindi che la console, malgrado un avvio complicato dalla mancanza di scorte e da un prezzo più alto rispetto al passato, sta recuperando terreno. I primi anni di PS5, infatti, sono stati segnati da disponibilità limitate causate dalla crisi dei chip e da costi di produzione maggiori.

PS5 cresce nei servizi e nei giochi, bene i live service ma cala l’attività mensile

La divisione Game & Network Services ha registrato un aumento delle vendite del 4% rispetto allo scorso anno, mentre i profitti hanno subito un calo del 13%. Sony però ha chiarito che questo risultato è influenzato da elementi non ricorrenti, come i problemi legati a Bungie e agli aggiustamenti relativi a investimenti precedenti. Senza questi fattori, i profitti sarebbero cresciuti del 23%. Nel frattempo, PS4 continua il suo percorso toccando quota 117 milioni di unità vendute.

Guardando al software, Sony ha registrato 80,3 milioni di giochi venduti nel trimestre. La percentuale di vendite digitali scende però al 72%, un valore comunque molto alto ma leggermente inferiore al trimestre precedente. Il dato meno positivo riguarda gli utenti mensili attivi del PlayStation Network, che scendono a 119 milioni. Nonostante la diminuzione, l’attività resta superiore rispetto allo scorso anno.

Ad equilibrare questo rallentamento arriva la crescita della divisione Live Service, che continua a rappresentare una parte importante della strategia di Sony. Giochi come Helldivers 2 e MLB The Show 25 hanno ottenuto ottime performance, spingendo i ricavi dei first party, di cui ora il 40% arriva proprio dal settore live-service. In ogni caso la PS5 potrà contare su una forte spinta futura, soprattutto con l’arrivo di GTA VI previsto per fine 2026, un titolo che potrebbe influire in modo significativo sulle vendite della console.