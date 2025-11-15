Project Ara, lo smartphone modulare di Google, mostrato su TikTok

Project Ara, uno dei progetti più ambiziosi mai esistiti di Google, torna a far parlare di sé grazie a un nuovo video dal vivo che mostra in funzione un prototipo perfettamente assemblato. Anche se il progetto è stato accantonato da anni, le immagini riemerse online stanno riaccendendo il fascino per uno degli esperimenti più innovativi nel settore. Trattasi di uno smartphone completamente modulare, pensato per essere aggiornabile come un PC fisso.

Mostrato in un video dal vivo il famoso Project Ara di Google

Nel video si vede un dispositivo funzionante con struttura a “endoscheletro”, ossia la base su cui inserire i diversi moduli intercambiabili. La parte posteriore ospita slot dedicati per fotocamere, batterie aggiuntive, speaker, sensori e componenti specializzati. L’idea alla base di Ara era semplice quanto rivoluzionaria: permettere agli utenti di sostituire o potenziare singoli elementi del telefono senza dover acquistare un nuovo dispositivo ogni due anni.

A colpire particolarmente nelle riprese è la rapidità con cui i moduli vengono agganciati e sganciati. Alcuni possono essere sostituiti anche a caldo, senza riavviare lo smartphone. Le dimensioni ridotte dei componenti e il design magnetico mostrano quanto avanzata fosse la tecnologia sviluppata dal team Ara, oggi considerata ancora una delle soluzioni più visionarie nel panorama mobile.

Smartphone modulabile, un’occasione persa per rivoluzionare il settore

Il prototipo visualizzato nel video non sembra un semplice esercizio di stile: il sistema operativo riconosce i moduli in tempo reale, adattando le funzioni in pochi secondi. Una fotocamera più avanzata? Basta inserirla. Batteria scarica? Si può sostituire il modulo senza perdere la sessione in corso. Tutto questo molto prima che i produttori iniziassero a parlare di telefonia sostenibile o smartphone riparabili.

Rivedere Ara in azione solleva un interrogativo inevitabile: cosa sarebbe successo se il progetto fosse arrivato sul mercato? Un ecosistema modulare avrebbe potuto cambiare radicalmente il modo in cui concepiamo il ciclo vitale di uno smartphone, riducendo gli sprechi e favorendo un concetto di tecnologia davvero personalizzabile.

Il video riaccende dunque una nostalgia e rinnova la discussione su quanto l’industria mobile sia disposta a reinventarsi. E, soprattutto, ricorda che alcune delle idee più audaci non arrivano sempre sugli scaffali, ma continuano a ispirare anche molti anni dopo.