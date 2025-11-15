Fastweb Casa Start: l’offerta fibra che punta su velocità e chiarezza

Fastweb rilancia la propria presenza nel mercato della banda larga con Fastweb Casa Start, un’offerta pensata per chi desidera una connessione affidabile, veloce e soprattutto senza sorprese. Il canone mensile è di 27,95 euro, un prezzo che resta uguale per sempre, come da filosofia dell’operatore, che da anni punta sulla trasparenza e sull’assenza di rimodulazioni. Per chi sceglie di aggiungere anche un piano mobile Fastweb, il costo scende a 23,95 euro al mese.

L’elemento centrale dell’offerta è la fibra ultraveloce, disponibile nelle zone coperte dalla rete dell’operatore. La velocità effettiva varia in base alla copertura, come accade per tutte le offerte fibra, ma l’obiettivo è offrire una navigazione stabile anche quando in casa ci sono diversi dispositivi collegati contemporaneamente. Per massimizzare le prestazioni, Fastweb include l’Internet Box NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6, un modem di nuova generazione che migliora la copertura e la gestione del traffico.

Fastweb Casa: chiamate illimitate e servizi extra inclusi nell’offerta

La trasparenza dei costi è uno dei punti più apprezzati dell’offerta. L’attivazione è già compresa nel prezzo e non ci sono spese extra nascoste. La gestione della linea è completamente digitale, dalla verifica della copertura all’attivazione online. Fastweb Casa Start non si concentra però solo sulla connessione. L’offerta include anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta e senza costi aggiuntivi.

Tra i servizi inclusi c’è anche l’accesso alla Fastweb Digital Academy. Si tratta di un’iniziativa che offre corsi gratuiti dedicati al mondo digitale, utili per approfondire competenze legate alla tecnologia, alla comunicazione online, alla sicurezza e molto altro. Parliamo di un dettaglio spesso sottovalutato, ma che dimostra la volontà dell’azienda di seguire gli utenti nello sviluppo delle proprie competenze digitali.

Nel complesso, Fastweb Casa Start si propone come un pacchetto completo. L’operatore offre infatti fibra veloce, chiamate illimitate, modem avanzato, attivazione inclusa e nessun vincolo nascosto. Una soluzione pensata per chi vuole una linea stabile e senza pensieri.