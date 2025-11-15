Microsoft: ufficializzato l’arrivo di Windows 11 26H1

Microsoft ha aperto una nuova fase nel ciclo di aggiornamenti di Windows 11. Ciò ha inizio con il rilascio della versione 26H1, disponibile in anteprima nel Canary Channel del programma Windows Insider. Tale release rompe la consueta numerazione “H2” e rappresenta un passo insolito rispetto agli aggiornamenti tradizionali. Quest’ultimo, infatti, non introduce nuove funzionalità visibili agli utenti, ma concentra l’attenzione su ottimizzazioni tecniche e compatibilità con l’hardware emergente. Microsoft parla di un insieme di miglioramenti generali mirati a incrementare stabilità e prestazioni. Ciò insieme alla correzione di problemi specifici, tra cui un bug che provocava il crash dei sottotitoli in tempo reale e un malfunzionamento nella finestra di login di Outlook. Non mancano, però, alcune difficoltà segnalate dai tester. Come comportamenti anomali del menu Start e problemi con le funzioni di sospensione e spegnimento.

Microsoft annuncia le novità relative a Windows 11 26H1

A differenza della versione principale, 25H2, che continuerà a ospitare le novità più visibili per gli utenti finali, il nuovo aggiornamento si colloca come un intervento tecnico. Il focus è il supporto a nuovi processori, anche se Microsoft non ha specificato quali modelli. Secondo alcune indiscrezioni, l’update potrebbe includere compatibilità con il chip Snapdragon X2, alla base dei futuri dispositivi Copilot+ basati su architettura ARM.

Il ruolo del Canary Channel appare strategico: funge da laboratorio per sperimentare modifiche profonde al sistema operativo. Mentre i canali Dev e Beta restano il terreno per le funzionalità che arriveranno successivamente agli utenti. In tal modo, Microsoft mantiene un equilibrio tra innovazione e sicurezza operativa. Offrendo aggiornamenti mirati a rafforzare il sistema senza alterare l’esperienza quotidiana di chi utilizza Windows 11.

Chi desidera provare la build 28000 può farlo iscrivendosi al programma Windows Insider e scaricando l’aggiornamento direttamente dalle impostazioni del sistema. L’aggiornamento 26H1 rappresenta un segnale chiaro della strategia di Microsoft. L’azienda, infatti, punta a preparare il sistema operativo per le nuove architetture hardware, consolidare la piattaforma e garantire performance ottimizzate. Il tutto in vista di un futuro sempre più integrato con soluzioni basate su AI.