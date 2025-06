Qualcomm

Qualcomm prepara il lancio del nuovo Snapdragon X2 Elite, un processore di nuova generazione progettato per espandere l’offerta dell’azienda nel settore dei PC con Windows su ARM. Il nuovo chip promette un salto prestazionale significativo grazie a una CPU a 18 core, con l’obiettivo dichiarato di superare Apple M3 e Intel Core Ultra nei laptop ultraportatili.

Nuova architettura Oryon con 18 core ad alte prestazioni

Snapdragon X2 Elite si basa sulla CPU Oryon sviluppata internamente da Qualcomm, evoluzione dell’architettura già presente nello Snapdragon X Elite originale. La configurazione prevede 18 core ad alte prestazioni, suddivisi in due cluster da 10+8, con frequenze fino a 4,2 GHz per il core principale. Questo consente al chip di adattarsi a diversi scenari d’uso, dai carichi intensivi alle attività a basso consumo.

Secondo Qualcomm, il nuovo Snapdragon X2 Elite è progettato per battere Apple M3 e Intel Core Ultra 9 in una serie di benchmark su prestazioni single-core e multi-core. Grazie all’efficienza della CPU Oryon e al processo produttivo avanzato a 4 nm, il chip promette di offrire un rapporto potenza/consumo superiore, garantendo maggiore autonomia nei dispositivi ultraportatili.

Il nuovo SoC integra una GPU Adreno di ultima generazione, con supporto per API DirectX 12 Ultimate, e una NPU Hexagon per accelerazione AI dedicata. La potenza AI dichiarata è superiore a 45 TOPS, rendendo il chip adatto per task avanzati come AI generativa, traduzione simultanea offline e assistenti intelligenti. Qualcomm punta a offrire un’esperienza d’uso reattiva anche in modalità sempre connessa, grazie al supporto per 5G e Wi-Fi 7.

Oltre alla versione standard, Qualcomm introdurrà anche i modelli Snapdragon X2 Plus e Snapdragon X2 Pro, con differenze nella frequenza di clock, numero di core attivi e potenza termica. Le versioni “Plus” saranno pensate per laptop sottili e leggeri, mentre la versione “Pro” sarà destinata a workstation mobile e laptop premium con raffreddamento attivo.

Il Snapdragon X2 Elite è progettato per integrarsi pienamente con Windows 11 e supporta l’intera suite di funzionalità Copilot+ annunciate da Microsoft. I dispositivi basati su X2 Elite potranno sfruttare Recall, Live Captions, Co-Creator, Windows Studio Effects e altri strumenti AI in tempo reale. L’obiettivo è garantire esperienze fluide e intelligenti, anche senza connessione cloud costante.