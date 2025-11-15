iOS 26.1

Con il rilascio di iOS 26.1, Apple continua a raffinare il suo ecosistema musicale e porta una novità che farà felici gli appassionati di ascolto domestico: AutoMix, la funzione di mixaggio automatico di Apple Music, è ora compatibile con AirPlay. Finora, la feature era limitata all’ascolto in cuffia — in particolare con gli AirPods — e agli altoparlanti integrati di iPhone. Ora invece, grazie al nuovo aggiornamento, è possibile sfruttarla anche su qualsiasi dispositivo con supporto AirPlay, inclusi HomePod e HomePod Mini, ma anche speaker di terze parti certificati.

AutoMix: il DJ virtuale firmato Apple Intelligence

Introdotta con iOS 26, AutoMix è una delle funzioni più curiose e “intelligenti” di Apple Music. Si tratta di un sistema di mixaggio automatico basato su intelligenza artificiale, capace di fondere i brani in coda come farebbe un DJ umano, adattando ritmo, tempo e beat in modo dinamico per passaggi più fluidi tra un brano e l’altro.

La descrizione ufficiale di Apple spiega che AutoMix “utilizza Apple Intelligence per fondere i brani in modo naturale, rallentando o accelerando il tempo quando necessario e sincronizzando i battiti in tempo reale”. Il risultato non è sempre perfetto — in alcuni casi il cambio di ritmo può risultare leggermente anticipato — ma la sensazione generale è quella di una playlist viva, capace di adattarsi in modo “umano” all’ascolto.

Ora anche su AirPlay e HomePod

L’estensione di AutoMix al protocollo AirPlay rappresenta un passo importante per Apple Music: da oggi la funzione non è più confinata all’ascolto individuale, ma si apre all’esperienza di gruppo e all’ascolto in ambienti più ampi. Chi possiede impianti multiroom o speaker compatibili potrà quindi sfruttare il mix automatico anche durante una festa, un evento o semplicemente nel salotto di casa. L’integrazione con HomePod è particolarmente significativa: l’assistente vocale di Apple sarà in grado di eseguire mix continui su richiesta, mantenendo la qualità sonora e la sincronizzazione con più dispositivi.

Apple Music continua a evolversi con iOS 26

Con la versione 26 del sistema operativo, Apple ha introdotto diverse migliorie all’app musicale. Tra le più apprezzate troviamo:

Traduzioni automatiche dei testi, mostrate in tempo reale accanto alla versione originale;

Artwork animati sulla schermata di blocco, sincronizzati con la musica;

Nuove cartelle per organizzare brani e album;

Widget interattivi per la Home Screen;

Una feature Replay completamente integrata, simile allo “Spotify Wrapped” ma nativa dell’app.

Con iOS 26.1, oltre al supporto AirPlay per AutoMix, arriva anche una nuova gesture di swipe sul MiniPlayer che consente di passare rapidamente da un brano all’altro.