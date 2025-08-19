iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 e altri sistemi: Apple, rilascia la Beta 7

Gli sviluppatori saranno contenti di sapere che Apple ha messo a loro disposizione la Beta 7 di tutti i sistemi operativi appartenenti all’edizione 26. I tempi sono stati rispettati e quindi anche questa settimana è arrivato un nuovo update che avvicina sempre di più tutti alla nuova era in arrivo ormai tra qualche settimana. Ricordiamo infatti che questa volta tutte le piattaforme avranno lo stesso numero di versione, proprio per unificare e per rendere più semplice la comprensione a coloro che non sono sempre aggiornati sulle novità di Apple.

Le build pubblicate riguardano pertanto iOS 26, macOS Tahoe 26, iPadOS 26, watchOS 26 e tutti gli altri OS di Apple, come si può vedere qui in basso:

iOS 26 beta 7: 23A5326a (precedente 23A5318f);

iPadOS 26 beta 7: 23A5326a (precedente 23A5318c);

watchOS 26 beta 7: 23R5346a (precedente 23R5340a);

macOS Tahoe 26 beta 7: 25A5346a (precedente 25A5338b);

visionOS 26 beta 7: 23M5328a (precedente 23M5322b);

tvOS 26 beta 7: 23J5346a (precedente 23J5339a).

Oltre a queste, sono arrivate anche la terza Release Candidate di macOS Sequoia 15.7 (24G214) e di macOS Sonoma 14.8 (23J15), entrambe destinate a correzioni mirate.

Novità attese e tempistiche

Le differenze introdotte da questa specifica Beta 7 non sono ancora note, poiché Apple non diffonde changelog dettagliati per ogni build. Saranno quindi gli sviluppatori e le analisi non ufficiali a chiarire quali piccoli aggiustamenti siano stati inclusi. In ogni caso, il quadro generale delle novità è già chiaro: il nuovo design “Liquid Glass” rappresenterà la principale innovazione estetica, dando un aspetto più trasparente e coerente all’interfaccia di tutti i dispositivi.

Il lancio pubblico dei sistemi operativi è ormai vicino. L’opinione prevalente è che la release definitiva avverrà tra circa un mese, in concomitanza con la presentazione dei nuovi iPhone, che porterà al debutto anche il modello Air, pensato come alternativa più sottile al Plus. Un cambiamento che avrà inevitabilmente impatto sull’autonomia e sulla configurazione fotografica, ma che segna la volontà di rinnovare ulteriormente la gamma.